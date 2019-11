Terzo appuntamento con l'Antonino Chef Academy, il cooking show condotto da Antonino Cannavacciuolo. Nella puntata di oggi, martedì 26 novembre, la Giubilato dovrà affrontare la sfida contro un candidato esterno, il test fuori sede, invece, sarà a Milano. Ospite della puntata il pasticciere Paolo Griffa.

La Giubilato in sfida con un candidato esterno

La puntata di oggi del cooking show condotto da Antonino Cannavacciuolo sarà ricca di eventi. In primis l'allieva Giubilato dovrà affrontare una sfida contro il candidato esterno Borseri.

La ragazza settimana scorsa, alla fine del ciclo didattico, era stata rimandata dallo chef. Per mantenere il suo posto in accademia dovrà affrontare dei test basati sia sulla teoria, che sulla pratica.

Successivamente le lezioni riprenderanno regolarmente. Nel primo test dedicato alle tecniche di cucina, gli allievi dovranno affrontare le difficoltà della cucina francese, preparando un flan, una crepinette e una salsa. Il test fuori sede, invece, sarà al Savini, ristorante milanese sito nella Galleria Vittorio Emanuele.

Qui gli allievi dovranno dimostrare di essere in grado di organizzare il servizio di sala. Per il test di approfondimento, invece, l'insegnante speciale sarà il pasticciere Paolo Griffa.

L'appuntamento con l'Antonino Chef Academy è per le 21:15 su Sky Uno e in contemporanea streaming su Sky Go e Now Tv.