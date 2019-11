Parte stasera martedì 12 novembre, su Sky Uno, la prima edizione di Antonino Chef Academy il nuovo cooking show condotto da Antonino Cannavacciuolo. Dieci giovani cuochi si sfideranno per aggiudicarsi un ambitissimo premio: un posto nella brigata di Villa Crespi, il prestigioso ristorante dello chef napoletano.

Antonino Chef Academy: a sfidarsi saranno 10 concorrenti

Saranno dieci gli allievi dell'accademia di Antonino Cannavacciuolo (l'età media è tra i 18 e i 23 anni) che si sfideranno per vincere un posto nella cucina di Villa Crespi.

Lo chef sarà il loro professore e le lezioni si terranno presso il Castello Dal Pozzo, un boutique hotel di lusso sito presso il Lago Maggiore.

Il programma durerà per sei puntate e in ognuna gli sfidanti verranno sottoposti a tre prove. Una riguarderà le tecniche di cucina, dove ogni concorrente, nella propria postazione, dovrà realizzare un piatto base, dopo aver appresso le tecniche insegnatali dallo chef.

A fine prova verrà assegnato un voto.

Successivamente i giovani cuochi dovranno affrontare un test fuori sede. In una location esterna si svolgerà una sorta di sfida a squadre. Anche in questo caso, a fine test, ogni team riceverà un voto. L'ultimo esame sarà un test di approfondimento: i ragazzi assisteranno alla lezione di un professore ospite e successivamente verranno coinvolti in una sfida. In questo caso il voto sarà segreto e verrà sommato a quelli delle due prove precedenti.

L'allievo che si classificherà all'ultimo posto dovrà abbandonare l'accademia.

L'appuntamento con Antonino Chef Academy è per stasera alle 21:15 su Sky Uno e in contemporanea streaming sulla piattaforma Sky Go.