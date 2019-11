Terzo e ultimo appuntamento, per questa settimana, con il trono over di Uomini e donne. Oggi, mercoledì 13 novembre, saranno diversi i protagonisti al centro dello studio, a incominciare da Jean Pierre, sempre scrutato da Gemma, per poi passare a Simone. Per quanto riguarda quest'ultimo, nonostante le incomprensioni avute settimana scorsa con le sue dame, il suo numero di conoscenze è passato da due a tre.

Uomini e Donne, anticipazioni: prosegue la conoscenza tra Jean Pierre e Antonietta

Nuovo capitolo che riguarda il "dissidio" tra Jean Pierre e Gemma Galgani. Il cavaliere, settimana scorsa, aveva deciso d'interrompere la conoscenza con la dama torinese, a causa della sua possessività. Nonostante Gemma dichiari che a lei l'uomo l'è "assolutamente indifferente", nella puntata odierna sembrerà interessata alle vicissitudini che intercorrono tra Jean Pierre e le sue due conoscenze Antonietta e Aurora.

Per la povera dama non ci sarà un attimo di pace, anche perché ci penserà Tina Cipollari a mettere il "dito nella piaga": l'opinionista chiederà a Juan Luis di fare un ballo con lei, gesto che non piacerà alla Galgani.

Intanto anche tra Simone e le sue conoscenze le cose proseguono tra alti e bassi. Settimana scorsa sembrava esserci stato un addio e invece, stando alle anticipazioni, pare che Valentina abbia deciso di proseguire la conoscenza con il cavaliere.

Non solo, al centro dello studio si siederanno anche Veronica e Valentina F. e proprio con quest'ultima potrebbero sorgere i problemi più evidenti.

