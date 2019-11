Il numero di "Chi" che è uscito oggi, mercoledì 13 novembre, è tornato ad occuparsi della "coppia d'oro" dell'estate scorsa: Giulia De Lellis e Andrea Iannone. La rivista di gossip ha documentato il trasloco che la giovane ha fatto di recente nella casa svizzera del fidanzato, ma ha anche riportato l'indiscrezione secondo la quale i due sognerebbero di allargare la famiglia al più presto.

Giulia e Andrea innamorati sulle pagine di 'Chi'

È iniziata ufficialmente lo scorso luglio una delle storie d'amore più chiacchierate degli ultimi tempi: Giulia De Lellis e Andrea Iannone, infatti, sono costantemente al centro del Gossip per le belle novità che riguardano il loro privato.

Il numero di "Chi" che è uscito in queste ore, per esempio, informa i suoi lettori che la coppia da poco ha fatto un importante passo: l'influencer è andata a vivere nella casa di Lugano del compagno.

I paparazzi hanno immortalato la romana alle prese con borse e valigie dopo un evento: il pilota, invece, aiutava la sua dolce metà a caricare i bagagli sull'auto che li ha poi portati in Svizzera qualche ora dopo.

Il sentimento che unisce lo sportivo e l'ex corteggiatrice di Uomini e donne, però, si dice sia talmente forte che i due presto potrebbero decidere di compiere un altro passo. I bene informati sostengono che Giulia e Andrea desiderano diventare genitori a breve, tanto che stanno già facendo le prove con le nipotine di lei.

Sebbene la loro relazione sia cominciata da pochi mesi, sia la fashion blogger che il motociclista sono sicuri che sia davvero quella della vita: non ci sarebbe da stupirsi, dunque, se nell'imminente futuro la 23enne comunichi ai fan di essere in dolce attesa.

I progetti futuri e la 'guerra' con Belen

Quella sulla famiglia che Giulia sognerebbe di costruire con il fidanzato Andrea, non è l'unica notizia che è circolata di recente su di lei: soltanto poche ore fa, per esempio, i siti di gossip hanno riportato l'anticipazione che l'influencer ha dato al "Maurizio Costanzo Show" sul suo futuro. Dopo l'enorme successo che ha ottenuto il suo primo libro ("Le corna stanno bene su tutto.

Ma io stavo meglio senza" ha venduto oltre 100mila copie in meno di 2 mesi), c'è l'idea di realizzarne sia un sequel che un film.

I progetti di lavoro non mancano di certo alla chiacchierata De Lellis, ma in questi giorni la rete è invasa di articoli che trattano la presunta "guerra" a distanza con Belen Rodriguez. Voci sempre più insistenti, infatti, sostengono che la showgirl e la 23enne siano in lite per ragioni ancora non chiare: c'è chi pensa a questioni amorose del passato, chi agli affari.

Giulia, dopo aver inveito su Instagram contro qualcuno del quale non ha fatto il nome, non si è più esposta per chiarire se è davvero l'argentina la sua rivale oppure i media sono andati tutti 'fuori pista'.