A Il Paradiso delle Signore 4 sono giorni di fermento. Nella puntata di domani, giovedì 14 novembre, i filmati per la promozione del grande magazzino proseguiranno e arriverà il turno di Jackie, mentre Adelaide comincerà a sospettare di Riccardo per i suoi movimenti bancari. Agnese, intanto, si occuperà di suo nipote Rocco.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 4, giovedì 14 novembre: Agnese combina un appuntamento a Rocco e Maria

Le anticipazioni della puntata del 14 novembre raccontano che Agnese Amato riuscirà a combinare un appuntamento tra Rocco e Maria, la nipote di Rosalia, perché vorrebbe che i due si fidanzassero.

La donna ne parlerà con il nipote, come reagirà lui? Nel frattempo, a Villa Guarnieri accadrà uno spiacevole contrattempo che potrebbe mettere in pericolo la partenza segreta di Nicoletta e Riccardo. Adelaide, infatti, riceverà la telefonata del suo direttore di banca che le comunicherà di alcuni strani movimenti. A insospettirlo sarà lo spostamento di ingenti somme di denaro su un conto statunitense, da parte del nipote Riccardo. La Contessa non ignorerà la cosa e deciderà di andare a fondo in questa situazione.

Spoiler Il Paradiso delle Signore 4, 14 novembre: Adelaide scopre il piano di fuga di Riccardo

La trama di giovedì 14 novembre de Il Paradiso delle Signore svela che il set per i filmati promozionali andrà avanti e questa volta toccherà a Irene. La ragazza vorrà realizzare il suo sogno, interpretando Jackie Kennedy, e tutto sarà pronto per il nuovo spot pubblicitario di cui sarà protagonista.

Intanto Riccardo confesserà al suo migliore amico, Cosimo, le sue intenzioni di lasciare l'Italia e fuggire segretamente con Nicoletta e la loro bambina.

Poco dopo, però, il Bergamini si troverà messo alle strette da Adelaide e, messo sotto torchio dalla zia di Riccardo, tradirà il silenzio che aveva promesso all'amico, rivelando alla Contessa del viaggio in America. Quest'ultima deciderà di agire in fretta: comunicherà tutto a Cesare Diamante e insieme troveranno una soluzione per evitare che Nicoletta e Riccardo riescano a partire. Cosa si inventeranno?

Il Paradiso delle Signore 4 va in onda tutti i giorni su Rai 1, a partire dalle 15:40. La soap ambientata nella Milano degli anni '60 ha riscontrato un enorme successo di pubblico, tanto da arrivare alla quarta stagione, proprio grazie alle richieste dei numerosissimi fan. Adesso, molti seguaci della soap sono delusi dall'uscita di scena della Girardello, l'attrice che interpreta Nicoletta, e sperano che possa esserci un ritorno di questo personaggio così importante per le storie dei protagonisti.