Oggi, martedì 5 novembre, andrà in onda l'intervista che Emma Marrone ha rilasciato a Le Iene. Oltre a rispondere a curiose domande sul suo uomo ideale e sul disco che è appena uscito, la cantante ha reso pubblici alcuni insulti che le sono stati rivolti nel periodo in cui era in ospedale. La salentina, inoltre, ha fatto sapere di aver avuto a che fare con uno stalker, che ha "combattuto" grazie all'aiuto delle persone care.

Emma confida: 'Ho dovuto affrontare uno stalker'

"Sto meglio", è questa la prima risposta che Emma Marrone dà al giornalista de Le Iene che l'ha intervistata nelle scorse ore. In un'anteprima video che è stata pubblicata sui profili social della trasmissione Mediaset, è possibile ascoltare parte degli argomenti che la cantante ha affrontato nel corso della chiacchierata che andrà in onda stasera, martedì 5 novembre.

Anche se le sue condizioni di salute sono decisamente migliorate, la pugliese non ha potuto non rispondere ad alcune domande sul difficile periodo che ha vissuto poco più di un mese fa, ovvero quando è stata sottoposta ad un delicato intervento per rimuovere un tumore alle ovaie.

A chi le ha chiesto quali sono stati i commenti che l'hanno maggiormente ferita in quella situazione, la 35enne ha risposto: "Mi hanno scritto che meritavo di morire di cancro. Mi sono inca...

perché ho pensato a chi di cancro c'è morto davvero e alla sua famiglia".

Gli "odiatori" del web, però, non sono gli unici ad aver catturato l'attenzione della "Brown" durante l'intervista che sarà trasmessa su Italia 1 tra poche ore: la vincitrice di Amici, infatti, ha svelato di aver avuto a che fare con uno stalker in passato.

"L'ho affrontato con coraggio e con l'aiuto delle persone vicine ma, per vincerlo, non basta lo spray al peperoncino che anch'io porto in borsa", ha aggiunto la cantautrice nel suo sfogo.

Il segreto per la buona riuscita del primo appuntamento

Nell'intervista che ha rilasciato a Le Iene, Emma ha affrontato anche argomenti più leggeri: il successo che sta avendo "Fortuna", il suo nuovo disco, che le sta regalando grandi soddisfazioni. Notizia di ieri, infatti, è che l'album della "Brown" ha debuttato al primo posto della classifica Fimi (quella che certifica le vendite dei dischi di settimana in settimana); la cantante è la seconda donna a guadagnare la vetta di questa importante graduatoria nel 2019 (prima di lei, solo Giordana Angi di Amici).

Tra poco, però, la Marrone rivelerà anche alcune caratteristiche che dovrebbe avere il suo uomo ideale. Nel programma di Italia 1, infatti, l'artista ha confessato che una persona per colpirla deve invitarla a cena al primo appuntamento, indossare giacca e cravatta, avere il petto villoso ma non troppo e dev'essere intelligente.

Quando le è stato chiesto se un suo spasimante deve pagare la prima cena, la pugliese ha risposto senza indugiare: "Offre lui, spero.

Se mi chiede di fare a metà, pago tutto il conto io e lo depenno per tutta la vita".