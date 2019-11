Nuovo spazio dedicato alle notizie su Un posto al sole (Upas), la soap opera in onda dal 1996 con un discreto successo di ascolti sulla tv di Stato. La trama della nuova puntata di mercoledì 6 novembre dalle ore 20:45 su Rai 3, rivelano che Ugo Alvini De Carolis farà una visita a Diego Giordano in carcere per aggiornarlo sulle indagini. Giulia Poggi, invece, sarà sempre più in crisi a causa della sua storia con Denis.

Un posto al sole, puntata 6 novembre: Ugo visita Diego in cella

Nuovi colpi di scena attendono i telespettatori della soap opera ambientata al Palazzo Palladini. Le anticipazioni di Un posto al sole, riguardante la puntata 5368 in onda mercoledì 6 novembre si soffermano sulle indagini di Franco, interpretato dall'attore Peppe Zarbo. Scendendo nel dettaglio, le indagini sull'investimento del legale Leone potrebbe causare una serie di problemi al Boschi ed i componenti della sua famiglia.

L'uomo, infatti, ha deciso di aiutare Raffaele nella ricerca della verità, sebbene sia consapevole dei rischi che corre. Ugo, invece, si recherà a trovare Diego in galera. Qui l'avvocato Alvini De Carolis informerà il Giordano che la sua situazione è alquanto delicata, tanto da dover mettere in atto una linea difensiva molto dura.

Giulia non vuole un rapporto aperto con Denis

Nel corso della puntata del 6 novembre di Un posto al sole, si evince che tutti gli occhi saranno puntati su Mariella.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Anticipazioni Tv

In particolare, la donna non si troverà a suo agio a casa Del Bue. Fortunatamente Bice l'aiuterà a famigliarizzare con gli altri inquilini. Giulia, invece, non riuscirà a dimenticare Denis. La Poggi, infatti, ha rifiutato di vivere un rapporto aperto, tanto da continuare a pensare ai bei momenti trascorsi con lui. Per questo motivo, Chiara tenterà di far ragionare sua madre Angela, sebbene invano.

Riassunto puntata 5 novembre

Nella puntata del 5 novembre, in onda alle ore 20:45, il matrimonio tra Filippo e Serena continuerà ad essere in alto mare dopo la crisi sopraggiunta per motivi lavorativi. Il Sartori, infatti, sarà preda dei rimorsi di coscienza dopo aver trascorso qualche ora in compagnia di Viviana a Tenerife. Per questo motivo l'uomo non riuscirà più a vivere la passione insieme alla moglie, che non potrà fare a meno di notare il suo strano comportamento.

Raffaele, invece, si getterà a capofitto per aiutare il figlio Diego ad uscire dal carcere, tanto da chiedere aiuto a Franco Boschi per fare delle indagini. Infine, Niko e Susanna daranno il loro contributo per risolvere il caso del tentato omicidio ai danni dell'avvocato Aldo. Si ricorda ai telespettatori di Rai 3 che per vedere le repliche della soap opera, vi basterà collegarsi al sito streaming "Rai Play".