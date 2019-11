Domenica 17 novembre, dalle ore 19:40 e poi dalle 21:00 su Rai 2, andrà in onda una nuova puntata di 'Che tempo che fa', programma condotto da Fabio Fazio con la partecipazione di Filippa Lagerback e di Luciana Littizzetto. Moltissimi gli ospiti attesi: su tutti una intervista esclusiva a Michel Platini, l'ex calciatore della Juventus vincitore di tre Palloni d'Oro. Nello studio, poi, arriverà anche Raffaella Carrà, uno dei personaggi dello spettacolo più amati in Italia e all'estero.

Raffaella Carrà lo scorso giovedì 14 novembre ha intervistato Luciana Littizzetto

Raffaella Carrà, durante l'intervista a Fabio Fazio, parlerà della sua ultima esperienza televisiva con 'A raccontare comincia tu' [VIDEO], in onda tutti i giovedì in prima serata su Rai 3. Nel corso dell'ultima puntata la Carrà ha avuto tra gli ospiti proprio Luciana Littizzetto, presenza fissa nel cast di 'Che tempo che fa'.

Nel corso dell'intervista Luciana Littizzetto ha parlato del suo storico compagno di televisione Fabio Fazio: "Fabio è una persona eccellente e sa fare benissimo il suo lavoro. Sembra bacchettone, ma in realtà è molto divertente. Dovrebbe mostrare di più il suo lato ironico". Probabile, dunque, che nel corso della puntata di domani le due artiste possano inventarsi qualche gag divertente.

'Che tempo che fa', tutti gli altri ospiti: su tutti Michel Platini e Francesco Guccini

Raffaella Carrà non sarà l'unica ospite della puntata di 'Che tempo che fa' di domenica 17 novembre.

Atteso in studio anche Michel Platini che parlerà della sua carriera e presenterà il suo libro "Il re a Nudo", scritto insieme a Jerome Jessel. Nel corso della puntata, poi, vi sarà spazio per Francesco Guccini, uno dei cantautori italiani più importanti di sempre. Guccini presenterà al grande pubblico il suo libro "Tralummescuro. Ballata per un paese al tramonto" (uscito lo scorso settembre) e la raccolta dei suoi più grandi successi intitolato "Note di viaggio-Capitolo 1: venite avanti..." uscito venerdì scorso, 15 novembre.

Spazio alla comicità grazie al ritorno di Cetto La Qualunque, che presenterà il suo film "Cetto c'è, senzadubbiamente", in uscita nelle sale il prossimo 21 novembre. Infine è annunciata la presenza di Lous and the yakuza, cantante rivelazione che ha scavalcato le classifiche grazie al suo singolo "Dilemme". L'artista, nata in Belgio e di origine congolose, è considerata da molti una delle future stelle della musica internazionale.

Atteso, infine, anche lo spazio comico di Luciana Littizzetto, che attraverso la sua satira racconterà alcune delle vicende più importanti della settimana. Che tempo che fa sarà visibile anche in diretta streaming dal sito di 'Rai Play'.