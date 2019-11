È una Emma Marrone quasi inedita quella che si è raccontata ieri sera a Le Iene: la cantante, infatti, ha parlato di tutto senza filtri, partendo ovviamente dalla malattia che ha bussato alla sua porta dopo l'estate. La vincitrice della nona edizione di 'Amici' ha confessato anche di essere ancora single e di desiderare un uomo intelligente e che non si faccia intimorire dal suo carattere forte. L'artista ha fatto confessioni inaspettate anche sull'intimità al primo appuntamento e sui gesti di galanteria che una persona dovrebbe fare per conquistarla.

Emma sulla malattia: 'L'ho scoperto dopo un controllo, oggi ho paura'

Risale a settembre scorso l'annuncio che la Marrone ha dato sui social network, lasciando tutti senza parole: per risolvere un serio problema di salute l'artista è stata costretta a prendersi un periodo di riposo di circa un mese. Oggi che il peggio è passato Emma ricorda quelle settimane in ospedale con il sorriso sulle labbra ma anche con lo sguardo di chi non le ha ancora dimenticate.

Nell'intervista che ha rilasciato a Le Iene, infatti, la pugliese ha svelato: "L'ho scoperto dopo una visita di controllo. Da lì sono successe delle cose che mi hanno destabilizzata e afflitta, ma mi sono rimessa in piedi il prima possibile". La cantante ha fatto sapere di aver informato per primi i genitori della brutta notizia e di non aver ricevuto alcuna risposta da parte loro, come se fossero stati ghiacciati dalla sua rivelazione.

"Oggi sto bene, ma la paura di stare di nuovo male ce l'ho", ha aggiunto la 35enne prima di confessare che la sua vita è cambiata dopo l'intervento, perché la affronta con più follia e la prende a morsi ogni giorno.

Sui commenti cattivi che le hanno inviato gli haters, la 'Brown' ha detto: "Mi hanno detto che meritavo di morire di cancro. Mi sono inca... per quelli che di cancro sono morti per davvero".

L'uomo ideale di Emma: intelligente, galante e più forte di lei

Tra gli argomenti più leggeri che la Marrone ha affrontato nella chiacchierata con Le Iene c'è anche quello dell'amore. Oltre a confermare di essere single da un bel po' ("L'ultima volta ho preso un bel palo, ma poi ti rialzi"), su Italia 1 la cantante ha risposto senza peli sulla lingua anche a molte domande intime: "La mia prima volta è stata a 21 anni, con calma.

L'ultima? Non me lo ricordo", ha detto Emma con evidente imbarazzo.

Al giornalista che le ha chiesto come dovrebbe comportarsi un uomo al primo appuntamento per colpirla, la salentina ha fatto sapere: "Deve portarmi a cena, vestirsi con giacca e cravatta e pagare il conto. Se vuole dividere, offro io ma lo depenno per tutta la vita". Emma ha anche ammesso che, se una persona le piace, non ha problemi a baciare e, se lo merita, di avere dei rapporti intimi la prima sera.

La Marrone ha candidamente confermato di non aver mai tradito ma di essere stata tradita più volte (famoso è quello di Stefano De Martino con Belen Rodriguez nel 2012): "L'ho scoperto ma ho perdonato, non sono una persona gelosa, forse per questo sono ancora una zitella d'oro". In merito al Gossip che è circolato in passato su una sua presunta omosessualità, la 35enne ha chiarito: "Le donne mi piacciono solo mentalmente, non sono attratta da loro".