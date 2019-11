Nei giorni scorsi le anticipazioni di Beautiful in arrivo dagli Stati Uniti avevano solleticato la curiosità dei telespettatori grazie ad una notizia riguardante Steffy. Era stato reso noto, infatti, che la Forrester avrebbe stupito Liam, informandolo di avere ripreso ad uscire con qualcuno. Sebbene non si facesse parola della persona in questione, tutto faceva pensare ad una nuova relazione sentimentale in grado di riaccendere la gelosia dello Spencer.

Ma le cose non sono andate in questo modo! Chi sperava di rivedere la figlia di Ridge e Taylor di nuovo felice al fianco di un uomo, almeno per ora, è destinato a restare deluso. Il confronto con Liam ha, infatti, rivelato che Steffy ha semplicemente scaricato un app di appuntamenti e questa idea non ha portato a nessun risultato degno di nota dal punto di vista sentimentale.

Beautiful trame: un app di appuntamenti per Steffy

Nella puntata americana di Beautiful trasmessa il 4 novembre, Steffy e Liam hanno trascorso del tempo nella casa sulla scogliera in occasione della festa di Halloween.

Qui hanno avuto l'occasione di confrontarsi su diversi temi caldi del momento a partire dall'intenzione di Hope di ottenere la custodia del piccolo Douglas. Il discorso si è quindi spostato sulla loro storia e sul fatto che ora, grazie alla figlia Kelly, saranno legati per sempre. A questo punto, la Forrester ha ammesso di non avere scaricato nel suo cellulare un app di appuntamenti. Anche se ha sempre rivelato di non avere bisogno di un uomo, Steffy è consapevole di essere ancora giovane e di dover guardare avanti, riprendendo la ricerca dell'anima gemella.

Ha voluto precisare, però, di non avere ancora dei contatti dato che ancora non ha creato un suo profilo. Liam, stupito per la novità, ha affermato di odiare già quella persona che avrà la fortuna di entrare nella vita di Steffy e Kelly. La Forrester ha chiarito che quest'uomo, se dovesse arrivare, dovrà capire quanto è importante Liam per lei e la bambina.

Anticipazioni Beautiful: problemi in vista per Hope e Liam

Steffy Forrester sembra, dunque, pronta a guardarsi avanti e ad aprire il suo cuore ad un nuovo amore.

Le anticipazioni di Beautiful in arrivo dagli Stati Uniti segnalano, però, che sarà meglio non dare nulla per scontato e che un ritorno di fiamma tra lei e Liam potrebbe essere ancora possibile. Nei prossimi giorni, infatti, Hope continuerà a portare avanti il suo piano per ottenere la custodia di Douglas, fingendo di essere ancora interessata a Thomas. Tale ossessione finirà per avere una piega drammatica nella puntata dell'8 novembre durante la quale un personaggio morirà.

E se da un lato, la figlia di Brooke riuscirà a diventare la madre di Douglas secondo la legge, dall'altro ciò la porterà a fare i conti con un dilemma morale relativo alla modalità con cui la custodia è stata ottenuta.