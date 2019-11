Quest'oggi è stata registrata una nuova puntata di Verissimo. Dopo l'esperienza a Tale e Quale Show, Francesco Monte è tornato ospite da Silvia Toffanin. L'ex tronista tarantino si è lasciato andare in un'intervista a cuore aperto, in cui ha parlato dell'amore per Isabella De Candia, della fine della storia con Giulia Salemi e della partecipazione nel talent di Rai 1. Il modello ha confessato alla padrona di casa di essere felicissimo dal punto di vista sentimentale.

Il giovane è sembrato entusiasta per il rapporto instaurato con Isabella De Candia: "Il suo essere speciale è dato dalla sua estrema normalità". Ricordiamo che Francesco e la modella pugliese stanno insieme da quasi sei mesi.

Francesco: 'Mai tradita Giulia Salemi'

A proposito della relazione instaurata con la De Candia, Francesco Monte ha voluto precisare che non ha mai tradito Giulia Salemi: "Se ci fossero stati tradimenti, penso che la diretta interessata ne avrebbe parlato".

Il bel tarantino ha dichiarato di aver avuto il coraggio di chiudere una relazione, che secondo lui non aveva un futuro: "Mi sono accorto di non avere più quella spinta per andare avanti".

Dunque, dall'intervista dell'ex gieffino è emerso che la liaison con la modella italo-persiana sia giunta al capolinea semplicemente perché è venuta a mancare la passione. A fronte della nuova dichiarazione da parte di Francesco, tutte le malelingue dovranno ricredersi. In molti infatti, avevano ipotizzato che la frequentazione tra Monte e Isabella De Candia fosse iniziata quando il tarantino era ancora fidanzato.

Tale e Quale Show: i complimenti di Loretta Goggi

Dal punto di vista lavorativo Francesco Monte sta vivendo un momento di gloria. L'ex tronista di Uomini e Donne risulta essere un modello molto affermato, con numerosi brand che lo corteggiano. Inoltre, da poco il tarantino ha concluso la sua prima campagna pubblicitaria mondiale.

Oltre alla moda, Francesco è reduce dello straordinario successo a Tale e Quale Show.

Il giovane ha colpito tutti per le sue doti canore, tanto da stregare una giurata del programma Rai. Loretta Goggi nelle varie puntate del talk non si è risparmiata dal complimentarsi con il giovane. Una volta terminato il talk condotto da Carlo Conti, la Goggi ha ribadito la sua ammirazione nei confronti di Francesco Monte anche sui social: "La più bella rivelazione di quest'edizione".

Tali affermazioni sul suo conto sono state molto apprezzate dal diretto interessato.

Nel salotto di Verissimo, il giovane infatti ha dichiarato di voler fare l'attore in futuro, anche se non vorrebbe vivere per lavorare. Infine, in futuro Francesco Monte ha confessato di vedersi in un trullo con tanti ettari di ulivo e dei bambini.