L'Isola di Pietro 3 sta per giungere al grande finale, previsto per il 22 novembre, quando tutti i nodi verranno al pettine. Gli spoiler della sesta ed ultima puntata in onda in prima visione su Canale 5, rivelano che finalmente si scoprirà chi ha ucciso Chiara Spano. In particolare, Monica si autodenuncerà della morte della giovane, mentre Caterina Rovandi tenterà di riconquistare il cuore di Diego Marra.

L'Isola di Pietro 3, sesta e ultima puntata: Monica si accusa della morte di Chiara

Finalmente ci siamo, a fine mese i telespettatori assisteranno al finale di stagione della Serie TV di Gianni Morandi dopo aver riscontrato un ottimo successo sulle reti Mediaset. Le anticipazioni de L'Isola di Pietro 3, riguardanti la sesta e ultima puntata trasmessa venerdì 22 novembre dalle ore 21:20 su Canale 5 annunciano tanti colpi di scena.

Nel dettaglio, le indagini per trovare l'assassino di Chiara continueranno senza sosta, tanto che la sfortunata madre di Anna avrà finalmente giustizia. In commissariato, infatti, Monica si accuserà della morte della giovane donna. Qui la madre di Stella ammetterà di essere stata lei a dare fuoco all'imbarcazione dov'è morta la Spano. Purtroppo, la deposizione non convincerà Elena e Valerio. Inoltre Pietro, il bravo pediatra di Carloforte, sospetterà che la sua amica stia nascondendo qualcosa.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Anticipazioni Tv

Valerio depista Elena e Diego

La trama de L'Isola di Pietro in onda il 22 novembre dopo il tg satirico "Striscia La Notizia", rivela che Diego e Elena faranno una scoperta curiosa all'interno del magazzino della polizia. L'ex di Caterina e la Sereni, infatti, scopriranno che qualcuno ha spostato una felpa. Ben presto i telespettatori di Canale 5 apprenderanno che Valerio, interpretato dall'attore Francesco Arca, sta cercando di depistare i suoi colleghi, se un imprevisto non cambiasse le carte in tavola.

Il Ruggeri, infatti, avrà intenzione di ottenere un trasferimento e lasciare così il piccolo paesino incastonato tra le scogliere della Sardegna. Una decisione che lascerà senza parola la vedova di Alessandro che sperava di aver trovato con lui il lieto fine.

Caterina vuole riconquistare il Marra

Infine, tutti gli occhi saranno puntati su Caterina, la quale capirà di non poter stare senza Diego dopo aver rinunciato a partire con Leonardo, l'istruttore di windsurf.

Peccato che la Rovandi faccia una spiazzante scoperta che farà naufragare le sue speranze di riconquistare il Marra. In questo frangente, il dottor Sereni cercherà di infondere coraggio alla nipote. In attesa di sapere cosa ci riserverà il finale della terza stagione della serie tv con Gianni Morandi, si ricorda che gli appuntamenti possono essere rivisti su "Mediaset Play", il servizio in streaming del canale del Biscione.