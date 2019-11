Il percorso di Gianmarco Onestini al Gran Hermano Vip si è concluso due settimane fa. L'avventura del giovane all'interno del reality-show in versione iberica è stata dettata dalle polemiche. A scatenare l'ira del pubblico e di alcuni concorrenti è stata la vicinanza tra 'Gimbo' e l'ex modella Adara Molinero.

Tutto è accaduto con l'entrata in studio da parte di Gianmarco dopo l'eliminazione dal programma.

Ad attenderlo non c'era solo il fratello Luca, ma anche il pubblico furioso ed i concorrenti eliminati precedentemente. L'ex protagonista del Gran Hermano per alcuni minuti è stato messo sotto pressione dal conduttore. Ad alimentare il malcontento dei presenti è stata l'ammissione di Gianmarco, che ha riferito di essersi innamorato della sua coinquilina.

Dopo le numerose critiche nei confronti di Onestini jr, Luca è sceso in campo per difendere il fratello.

Da qui è nato un duro scontro tra il fidanzato della Mrazova ed il conduttore: "Scusatemi, ma non siete carini con lui". Secondo l'Onestini senior non ci sarebbe nulla di male, se una persona prende una cotta per un'altra. Prima di concludere il suo pensiero, Luca ha replicato duramente al presentatore tv: "Chiedo di rispettare mio fratello, se permettete".

Il conduttore del GH Vip: 'Non ho fatto bene'

A distanza di una settimana il conduttore del Gran Hermano Vip ha deciso di fare un passo indietro.

Jorge Javier Vazquez attraverso un post pubblicato su Instagram ha rivolto le sue scuse ai fratelli Onestini: "Dopo averci pensato con freddezza e attenzione, ho capito di non aver fatto bene".

Ovviamente, il gesto del conduttore non è passato inosservato agli occhi di Luca Onestini. Quest'ultimo a sua volta ha visto di buon occhio il gesto di Javier Vazquez: "Riconoscere i propri errori non è da tutti e quindi apprezzo".

Gianmarco si dichiara ad Adara

Gianmarco Onestini sembra aver preso una bella cotta per la sua ex coinquilina. Anche se il giovane è stato eliminato dal reality, ha pubblicato un videomessaggio in cui si è dichiarato ad Adara Molinero: "Prima di tutto voglio dirti che sei bellissima". L'ex concorrente del GH Vip ha incitato l'ex modella a proseguire la sua avventura all'interno del programma. Inoltre ha invitato Adara ad essere felice, perché è così che il pubblico vuole vederla.

Poi si è lasciato andare con una dedica romantica: "Ti sto pensando, ho davvero bisogno di te." Infatti, Gianmarco ha fatto sapere alla donna che una volta terminato il reality-show lui sarà li ad aspettarla. La diretta interessata dopo essere stata messa al corrente delle parole di 'Gimbo', si è detta entusiasta ed ha affermato: "Ci vediamo fuori".