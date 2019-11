Silvia Tirado e Gabriele Pippo si lasciati. Sebbene la coppia aveva deciso di uscire insieme da Temptation Island Vip, i due non sono riusciti a colmare le lacune nel loro rapporto e le troppe divergenze caratteriali.

Nelle scorse ore la Tirado si era resa protagonista di uno sfogo al vetriolo verso il suo compagno. La giovane aveva lamentato di essere trascurata, poiché il figlio di Pippo Franco dedicava parte del suo tempo solo ed esclusivamente al suo lavoro: “È assurdo che una donna stia sempre sola”.

Secondo la giovane, alcune persone non sono fatte per essere fidanzate perché pensano solo a se stessi. Infine, la donna ha affermato di non essere stata rispettata da Gabriele.

Botta e risposta tra Gabriele e Silvia

Dopo essere rimasto inizialmente in silenzio, Gabriele Pippo ha deciso – in un secondo momento – di replicare a Silvia Tirado.

L’ex concorrente di Temptation Island Vip, in una delle sue Instagram Stories, ha lasciato intendere di essere tornato su ‘piazza’.

Poi il giovane ha proseguito a postare i suoi video musicali, in cui compaiono delle ragazze in lingerie mentre ballano twerking. Proprio questo sarebbe stato il motivo che avrebbe fatto infuriare Silvia Tirado.

La donna ha lamentato una mancanza di rispetto nei suoi confronti ed ha addirittura accusato il suo ex di sfruttare il corpo femminile: “Sono schifata”. Ovviamente, le affermazioni della giovane non sono passate inosservate al diretto interessato.

Gabriele Pippo ha ironizzato sulla vicenda: “Ora che sei da sola, non ti va di chiamare il single Valerio come quando stavi con me?” Di fronte a tale attacco, Silvia è nuovamente sbottata. La Tirado ha accusato di essere stata maltrattata dal suo fidanzato per tutto questo tempo, nonostante avesse ricevuto il perdono televisivo.

Silvia Tirado: ‘Nessuna donna merita quello che sto passando io’

In seguito alle parole di Gabriele Pippo, Silvia Tirado si è sentita offesa nell’orgoglio.

Stando al racconto dell’ex partcipante del programma di Canale 5, lei avrebbe fatto di tutto per cancellare gli errori commessi all’interno del programma.

Nonostante il figlio di Pippo Franco avesse fatto credere di voler voltare pagina, una volta spenti i riflettori del reality si sarebbe ‘vendicato’ con la sua compagna.

In uno degli ultimi post pubblicati su Instagram, Silvia Tirado ha ringraziato tutte le persone che in questo momento le sono state accanto: “Nessuna donna merita quello che sto passando io”.

La ragazza si è detta convinta che quando all’interno di una relazione si decide di perdonare una persona, poi non si deve portare del rancore né tantomeno giocare con i sentimenti dell’altro partner.