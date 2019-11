Oggi, 14 novembre 2019, torna su Canale 5 alle ore 14:45 una nuova puntata di Uomini e donne dedicata al Trono Classico dopo aver parlato per tutta la settimana del Trono Over.

Al centro dell'attenzione durante la diretta della puntata ci sarà l'ingresso di un nuovo tronista, Carlo Pietropoli che farà impazzire non solo le corteggiatrici sedute in studio.

Uomini e Donne: il rapporto ambiguo tra Giulio e Giulia e Veronica

Durante la puntata odierna dedicata al Trono Classico, al centro dell'attenzione sarà il trono di Giulio Raselli.

Il tronista, infatti, continua ad essere accusato di aver conosciuto già prima del percorso in studio Giulia e Veronica. Dopo aver mandato in onda la registrazione relativa l'esterna tra Giulio e Giovanna, continueranno accuse e nuove segnalazioni su questo triangolo molto sospetto.

Uomini e Donne: l'addio di Alessandro

Alessandro Zarino vivrà invece delle emozioni molto altalenanti. Il ragazzo è sempre più preso dalla corteggiatrice Veronica Burchielli e questo è evidente anche dall'ultima esterna.

Terminato il video dell'uscita, il tronista chiederà però nuove corteggiatrici. Tale scelta sembra non far piacere a Veronica che deciderà in un primo momento di alzarsi e lasciare lo studio. Alessandro decide di seguirla per chiarirci e quando rientrano in studio, stupisce tutti annunciando di essere pronto per fare la sua scelta.

Quando però tutto sembra essersi chiarito, Veronica stupisce tutti, rifiutando il suo tronista.