Una vita ha cambiato programmazione. La messa in onda è alle 14.10; tuttavia, la soap opera sarà trasmessa dalla domenica al venerdì, escluso il sabato. Pertanto, le anticipazioni della prossima settimana saranno dal 17 novembre al 22. In tali episodi assisteremo a dei colpi di scena per quanto riguarda Padre Telmo e Lucia. Gutierrez dirà di essere a conoscenza di cosa sia accaduto esattamente nell'eremo.

Per tale ragione sarà disposto ad incontrare Padre Telmo per raccontare tutto ciò che sa.

Prima che l'incontro si realizzi, il cocchiere verrà trovato in fin di vita nella carrozza e morirà tra le braccia del sacerdote. Flora sarà disperata per la partenza di Pena. L'uomo deciderà di lasciare il quartiere per partire in missione. Alicia invece, rifiuterà di dire a Telmo chi l'ha pagata per mentire a Lucia.

Anticipazioni da domenica a martedì: Flora disperata per Pena

Nel corso dell'episodio di domenica 17 novembre di Una Vita si assisterà alla furia di Flora. La donna non prenderà assolutamente di buon grado la partenza di Pena. Carmen, invece, continuerà a discutere con suo figlio Raul, che si renderà protagonista di piccoli furti.

Nella puntata di lunedì 18, Telmo deciderà di incontrare Alicia. La donna, però, si rifiuterà di svelare al sacerdote chi l'ha pagata per mentire all'Alvarado. Espineira si metterà d'accordo con Samuel per dividere l'eredità di Lucia.

L'episodio di martedì continuerà a portare alla luce la disperazione di Flora per Pena. Quest'ultimo non avrà il coraggio di salutare la sua donna di persona e le scriverà una lettera. Carmen, dal canto suo, farà l'impossibile per conquistare la fiducia e l'affetto di suo figlio.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Anticipazioni Tv

Una Vita da mercoledì a venerdì: la scoperta di Padre Telmo

Gutierrez, dopo le varie pressioni di Padre Telmo, deciderà di concedergli un incontro nel quale gli svelerà cosa sia realmente accaduto nell'eremo tra lui e Lucia. I due fisseranno un appuntamento. Rosina e Susana, invece, mostreranno una certa passione per il disegno ma rifiuteranno di partecipare ad un corso.

Nella puntata di giovedì si assisterà finalmente all'incontro tra Padre Telmo e Gutierrez. Il sacerdote sarà spiazzato dalla scena che si troverà dinanzi.

Il cocchiere, infatti, sarà assassinato e morirà davanti agli occhi del prete. Questo impedirà a Telmo di pervenire alle importanti informazioni che Gutierrez aveva per lui.

Infine, venerdì il sacerdote noterà un comportamento alquanto strano in Cesareo. L'uomo sembrerà molto turbato dalla morte del cocchiere e si sentirà molto in colpa. Per tale ragione, Telmo lo esorterà a raccontargli tutto ciò che sa a proposito.