Il "triangolo" formato da Loredana Lecciso, Al Bano Carrisi e Romina Power continua a catturare l'attenzione del mondo del Gossip, tanto che nel salotto di Mattino 5 Riccardo Signoretti ha lanciato in diretta una news che vede coinvolti il cantante pugliese e la sua ex compagna leccese. Durante la puntata del 12 novembre del programma condotto da Federica Panicucci si parlava di litigi avvenuti sui social, tra questi era inevitabile non parlare di Loredana Lecciso e Romina Power, visto che le due ex compagne del 'Leone di Cellino San Marco' da tempo si lanciano delle frecciatine sul web: stando ai racconti del parterre di ospiti in più di un'occasione la Lecciso avrebbe invitato Romina a cancellare gli insulti su dei pubblicati dai fan.

Durante la chiacchierata, il direttore di Nuovo ha raccontato di un incontro al ristorante con il cantante e la bionda soubrette, che poi sono andati via insieme.

Il racconto di Riccardo Signoretti

Dunque Riccardo Signoretti si è lasciato andare ad un racconto particolare: il giornalista ritiene che tra Al Bano e Loredana ci sarebbe in atto un riavvicinamento e ha raccontato di come qualche settimana fa la Lecciso si trovasse in un locale di Milano in compagnia del fratello, della cognata e del nipotino.

Nulla di cui parlare fin qui, se non che intorno alla mezzanotte sarebbe arrivato al ristorante anche Al Bano.

Dal racconto di Signoretti, Carrisi prima avrebbe scattato delle foto con i fan presenti nel locale poi sarebbe andato via con Loredana. Vista la situazione il giornalista avrebbe chiesto al cantante "Albano la porti in hotel?", il diretto interessato a quel punto avrebbe replicato "No, è lei che mi porta non so dove".

Il racconto del giornalista ha catturato l'attenzione di tutti i presenti in studio, compreso della conduttrice Mediaset. Un pettegolezzo che farà sorridere i fan della coppia Lecciso-Carrisi, ma senza dubbio farà storcere il naso a tutti i nostalgici della coppia Carrisi-Power.

Loredana Lecciso tende la mano a Romina

Mentre si continua a vociferare di una rivalità tra Romina Power e Loredana Lecciso, quest'ultima la scorsa settimana ha messo a tacere ogni tipo di pettegolezzo sul suo conto.

La showgirl leccese nel talk di Barbara d'Urso pare aver depositato l'ascia di guerra nei confronti della sua 'rivale in amore', non solo ammettendo di non aver nulla contro l'ex moglie di Al Bano Carrisi, ma dicendo anche che le avrebbe teso la mano per fare pace. Loredana Lecciso infatti ha invitato l'artista italo-americana in ascensore per stringerle la mano.

La padrona di casa si è detta favorevole ad un incontro tra le due donne ed ha speso delle belle parole verso la Power.

Al contrario pare che Romina non solo abbia rifiutato l'invito, ma non lo abbia proprio considerato. Anche in quest'occasione non sono mancati i commenti al vetriolo da parte dei fan dell'una e dell'altra donna.