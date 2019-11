Nuovo attacco dall'esterno per Gemma Galgani: dopo essere stata punzecchiata da Tina Cipollari al "Maurizio Costanzo Show" (dove l'opinionista l'ha definita "il suo incubo"), la protagonista del Trono Over deve fare i conti con le frecciatine che le ha lanciato Giorgio Manetti tramite le pagine del settimanale Mio. Il toscano si è lamentato del fatto che la sua ex cerchi l'amore a Uomini e donne da oltre 10 anni, tanto da essere diventata più un personaggio televisivo che una persona che ambisce a trovare un fidanzato.

Giorgio parla di Gemma e Anna su 'Mio'

È passato circa un anno e mezzo da quando Giorgio Manetti ha abbandonato Uomini e Donne. Dopo essere stato preso di mira per mesi, soprattutto da Gianni Sperti, il cavaliere ha deciso di lasciare la trasmissione e cercare l'amore lontano dalle telecamere. Il settimanale "Mio" ha intervistato il 60enne, chiedendogli un parere sui protagonisti dell'attuale Trono Over: le dichiarazioni più interessanti sono, ovviamente, quelle che l'uomo ha rilasciato sulla sua chiacchierata ex fidanzata.

A chi gli ha domandato che cosa ne pensa del difficile percorso che sta affrontando Gemma Galgani (con la quale è stato fidanzato per circa 8 mesi), che da tanto tempo va alla ricerca dell'anima gemella, il toscano ha risposto: "Lei ormai fa parte dell'entourage, dell'arredamento". "Dopo dieci anni le auguro di trovare ciò che cerca, ma io mi sarei un po’ stancato dopo tutti questi anni. Su di lei è stato detto tutto, non saprei cos’altro aggiungere", ha detto il "gabbiano" alla rivista di Gossip.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Uomini E Donne Gossip

Su Anna Tedesco, altra dama del parterre alla quale è stato accostato, Giorgio ha fatto sapere: "C'è sempre stata una bella amicizia e sempre ci sarà. È rientrata a Uomini e Donne e le auguro buona fortuna".

Gemma, Ida e Riccardo regalano ascolti record a U&D

A chi continua a insinuare che tra lui e Anna ci sia un rapporto che va al di là dell'amicizia, Manetti ha replicato: "Ho notato che la punzecchiano, insinuando un coinvolgimento tra me e lei.

Non mi piacciono le allusioni velenose".

Nonostante sia presa di mira da più parti, Gemma Galgani resta una delle protagoniste indiscusse di Uomini e Donne: le puntate dedicate alle sue vicissitudini sentimentali, infatti, fanno registrare ascolti record, esattamente come quelle incentrate sull'infinito tira e molla tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri.

È un bel po' di tempo, infatti, che il Trono Over batte nettamente il Trono Classico in termini di share: la gente da casa non è ancora riuscita ad affezionarsi a nessuno dei tronisti, anzi sono ormai all'ordine del giorno i sospetti che impazzano in rete su molti di loro.

Giulio Raselli, per esempio, si dice abbia frequentato in passato la corteggiatrice Giulia d'Urso, con la quale sarebbe stato paparazzato l'estate scorsa a Formentera.