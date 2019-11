Tina Cipollari è stata una delle ospiti della puntata del Maurizio Costanzo Show trasmessa ieri, 13 novembre, su Canale 5: la vamp ha parlato di vari argomenti con il conduttore, arrivando ad anticipare un progetto al quale sta lavorando segretamente da tempo. L'opinionista di Uomini e donne ha fatto divertire il pubblico quando ha parlato di Gemma Galgani e delle loro rivalità nel Trono Over, che va avanti ormai da qualche anno.

Tina a ruota libera in tv: la dieta, U&D e l'astio con Gemma

Sono tante e tutte molto divertenti le cose che ha detto ieri sera Tina Cipollari al Maurizio Costanzo Show. In merito alla dieta che ha iniziato a settembre scorso sfidando sé stessa a perdere almeno 20 chili entro Natale, la romana ha detto: "Sono riuscita a dimagrire 12 kg, spero si cominci a vedere. Vorrei perderne altri 10".

Quando il conduttore le ha chiesto come si trova a lavorare a Uomini e Donne, la vamp ha risposto: "Sono lì da vent'anni e quella ormai è la mia seconda casa".

A catturare l'attenzione della maggior parte del pubblico, però, sono soprattutto i battibecchi che l'opinionista ha ogni settimana con Gemma Galgani che, stando a quello che sostiene, per lei è diventata un vero e proprio incubo. "Ho fatto un brutto sogno 10 giorni fa, e c'era proprio lei", ha scherzato Tina su Canale 5. Un'interessante anticipazione che la donna ha dato qualche ora fa, però, è quella che riguarda un progetto al quale sta lavorando da un po': "Sto scrivendo un libro e quando sarà pronto verrò a presentarlo qui, ma non è su Gemma".

Gli ascolti record del Trono Over anche grazie a Gemma e Tina

Sebbene consideri Gemma il suo peggiore incubo, Tina sa benissimo che il litigioso rapporto che ha con la torinese è uno dei segreti del successo del Trono Over. Da quando le due hanno cominciato a battibeccare (a volte anche in modo troppo feroce, arrivando a svuotarsi secchi d'acqua in testa o a spintonarsi davanti a tutti), il pubblico sembra essersi affezionato ancora di più alla versione senior di Uomini e Donne che, da un paio d'anni a questa parte, 'straccia' il Trono Classico negli ascolti.

Le puntate che sono quasi interamente dedicate alle vicissitudini sentimentali della Galgani oppure quelle incentrate sul tira e molla tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri, fanno registrare uno share che spesso tocca anche il 25%. I giovani protagonisti del dating-show (Giulio Raselli, Veronica Burchielli, Giulia Quattrociocche e la new entry Carlo), dunque, sembra possano fare poco o nulla per contrastare la supremazia dei più 'vecchietti' che con le loro storie d'amore continuano a far breccia nel cuore della gente da casa ogni settimana.