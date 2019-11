Le anticipazioni della puntata del "Maurizio Costanzo Show" che andrà in onda oggi, mercoledì 13 novembre, sono molto interessanti soprattutto sul fronte Giulia De Lellis: l'influencer, infatti, ha informato i curiosi che presto potrebbe sbarcare al cinema. Il successo che ha ottenuto il primo libro della romana, ha spinto alcuni esperti del settore a proporle un film ispirato proprio a "Le corna stanno bene su tutto. Ma io stavo meglio senza".

De Lellis inarrestabile: anche un film nei suoi progetti

Che piaccia o meno, Giulia De Lellis è uno dei personaggi più amati dal pubblico negli ultimi anni: qualsiasi progetto la giovane proponga ai suoi fan, diventa un successo. Il record di vendite che ha fatto registrare il primo libro dell'influencer, sembra essere soltanto l'antipasto di qualcosa di più importante e prestigioso.

Il blog "Vicolo delle News" ha riportato le anticipazioni della puntata del "Maurizio Costanzo Show" che è stata registrata ieri, 12 novembre: nella tarda serata di oggi, gli spettatori di Canale 5 assisteranno ad un interessante confronto tra la romana e il padrone di casa.

Oltre a confermare le oltre 100mila copie che ha venduto il suo "Le corna stanno bene su tutto. Ma io stavo meglio senza", nel programma Mediaset la 23enne ha raccontato un episodio del quale nessuno aveva ancora sentito parlare.

Il romanzo incentrato sui tradimenti di Andrea Damante, presto potrebbe diventare un film: a svelarlo, è stata la stessa Giulia nella chiacchierata che ha fatto con Costanzo poche ore fa.

Il successo che ha ottenuto il libro con il quale la De Lellis ha esordito nel ruolo di scrittrice, ha spinto gli addetti ai lavori a proporle la realizzazione di una pellicola (non si sa ancora se per il cinema o per la Tv) basata proprio sulla sua storia d'amore con il tronista di Uomini e Donne.

Giulia pensa anche ad un sequel del romanzo

Il film che le è stato proposto di realizzare ispirandosi su "Le corna stanno bene su tutto.

Ma io stavo meglio senza", non è l'unico progetto legato al romanzo al quale Giulia potrebbe lavorare a breve. Interpellata durante un recente evento sulla possibilità di scrivere il sequel del libro che ha ottenuto un record di vendite, la romana ha fatto sapere: "Fare un seguito? Perché no".

Insomma, i tradimenti che ha ricevuto da parte di Andrea Damante, sembra siano stati una fortuna per la De Lellis: da quella brutta storia, infatti, l'influencer è riuscita a mettere su un progetto che l'ha vista debuttare nel ruolo di scrittrice e presto potrebbe anche farla arrivare sul grande schermo.

Al "Maurizio Costanzo Show", infatti, la ragazza si è detta entusiasta della proposta che ha ricevuto per il film perché in futuro il tutto potrebbe concretizzarsi.