Sta per concludersi il lungo ed entusiasmante viaggio della fortunata fiction di Rai 1 Un Passo dal Cielo 5. La serie, che ha ottenuto un grandissimo successo anche nella sua quinta stagione, è ormai giunta al capolinea visto che giovedì 14 novembre andrà in onda la decima ed ultima puntata. Negli episodi finali il capo della guardia forestale di San Candido, Francesco Neri (Daniele Liotti), sarà in serio pericolo a causa del Maestro Albert Kroess (Matteo Martani); ma anche per il commissario Vincenzo Nappi (Enrico Ianniello) le cose si metteranno molto male e l'uomo rischierà addirittura la vita.

Tante domande anche per quanto riguarda l'etologa Emma Giorgi (Pilar Fogliati) e la sua storia d'amore con Francesco: i fan della serie si chiedono se il suo cuore la porterà verso Neri oppure cederà una volta per tutte davanti alle lusinghiere parole del Maestro.

Un Passo dal Cielo 5: Francesco e Vincenzo in grave pericolo

L'ultima puntata di Un Passo dal Cielo 5 si prospetta carica di colpi di scena che terranno i telespettatori con il fiato sospeso sino all'ultimo momento, con protagonisti indiscussi che saranno ancora una volta il forestale Francesco Neri e il vicequestore Vincenzo Nappi.

Entrambi si troveranno a dover fronteggiare momenti molto difficili: il commissario si trova a riflettere sulla fine della sua relazione con Eva e a ciò che è meglio per la piccola Carmela, ma verrà colpito da un proiettile e si troverà in serio pericolo fine alla fine, Francesco invece verrà minacciato dal Maestro. Il perfido Albert Kroess vorrà infatti chiudere una volta per tutte i conti con il suo rivale di sempre e per tale motivo cercherà di ucciderlo, sparandogli.

Proprio Kroess proverà a riconquistare la fiducia di Emma e iniziare una storia con lei: il Maestro confesserà alla giovane il suo amore e le chiederà di aspettarlo per poter passare finalmente tutta la vita insieme. Emma sarà quindi ancora divisa tra l'amore per Francesco e le dolci parole di Albert, ma questa volta dovrà scegliere definitivamente da che parte stare. A complicare ulteriormente la questione sarà la psicologa Elena, la quale ha da sempre avuto un debole per Francesco e ora potrebbe approfittarsi della situazione.

Ultima puntata di Un Passo dal Cielo 5: Leonardo Moser sparisce

Protagonisti di questa quinta stagione di Un Passo dal Cielo sono stati indubbiamente i Moser: la famiglia ha, infatti, avuto nel corso delle puntate diversi contrasti con Francesco, convinto di aver trovato nel figlio minore dei coniugi Moser, Leonardo, il figlio che cercava da sempre. Nel corso dell'ultima puntata proprio il piccolo Leonardo sparirà nel nulla in circostanze misteriose, non si sa se spontaneamente o se vittima di un rapimento.