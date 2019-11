Appena rientrata da una lunga vacanza in Asia con Andrea Iannone, Giulia De Lellis ha ricevuto una bellissima notizia: il suo primo libro ha battuto molti record. Come la stessa influencer ha raccontato in alcune Instagram Stories pochi minuti fa, la sua prima "fatica letteraria" ha venduto più di 100mila copie in meno di due mesi, un risultato incredibile che ha lasciato senza parole l'autrice.

Giulia al settimo cielo: 'Sono felice e sconvolta, grazie'

Il periodo di riposo che la De Lellis si è concessa circa un mese fa, è da poco finito: da un paio di giorni, infatti, la ragazza è tornata in Italia ed ha ripreso a lavorare ai tanti progetti che aveva lasciato in sospeso per seguire il fidanzato Iannone in Asia.

Una delle prime notizie che la giovane ha voluto dare ai suoi milioni di fan, è quella che riguarda il libro che ha scritto assieme a Stella Pulpo. L'influencer, in alcune Stories che sono apparse su Instagram il 5 novembre, ha informato i suoi followers che il romanzo incentrato sui tradimenti di Damante è stato un vero e proprio successo.

"Io sono scioccata, sconvolta. Se mesi fa mi avessero detto che avrei scritto un libro e questo avrebbe venduto più di 100mila copie, non c'avrei mai creduto", ha detto la romana sui social network.

Come certifica anche il sito di Fanpage, "Le corna stanno bene su tutto. Ma io stavo meglio senza", ha superato ogni record, mantenendo il primo posto nella classifica dei Libri più venduti per 4 settimane. A sette giorni dalla sua pubblicazione, poi, il romanzo di Giulia aveva già venduto più di 50mila copie, un vero e proprio "boom", che negli ultimi due anni ha fatto registrare soltanto lei all'esordio.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Uomini E Donne Gossip

Nessun commento ai gossip su Damante

Ma non solo la carriera di Giulia procede a gonfie vele: la storia d'amore che la ragazza ha iniziato con Andrea Iannone a luglio scorso, va alla grande, tanto che i due già convivono a Lugano e fanno progetti per una futura famiglia insieme.

La serenità della De Lellis, dunque, sembra non essere stata affatto turbata dagli ultimi Gossip che sono circolati sul suo conto: pare, infatti, che Damante si sia lasciato scappare parole poco lusinghiere nei confronti dell'influencer durante una recente serata in discoteca.

"Lei è una grandissima tr..., ma io lo sono di più. Adesso è troppo impegnata a fare la baby sitter a Iannone", avrebbe detto il dj ad una ragazza che sostiene di averlo intercettato al Pineta. Parole riportate nelle ultime ore da diverse testate di gossip.

La romana, inoltre, non ha nemmeno commentato l'indiscrezione secondo la quale lei e il suo attuale compagno avrebbero cominciato a frequentarsi per fare una "ripicca" ad Andrea Damante e Belen Rodriguez che, secondo la rivista "Chi", avrebbero avuto una relazione clandestina circa un anno fa, ovvero quando facevano ancora coppia rispettivamente con Giulia e il pilota.