Non è un periodo facile quello che sta attraversando il Trono Classico di Uomini e donne, costantemente messo in discussione dai telespettatori del programma. Il rischio che tronisti e corteggiatori siano solo alla ricerca di visibilità e follower facili è diventato ormai una costante e, negli ultimi giorni, tale timore ha coinvolto Giulio Raselli e Giulia D'Urso. Quest'ultima ha conquistato subito l'interesse del tronista, raccontandogli anche alcuni dettagli particolarmente delicati del suo passato.

Ma la repentina vicinanza tra i due non ha convinto né le colleghe della D'Urso né, tanto meno, i fan del programma, soprattutto a causa dei possibili trascorsi della coppia che già si seguiva su Instagram. E, a peggiorare le cose, sono rimbalzate le notizie relative alle tante conoscenze di Giulia all'interno dell'ambiente degli show di Maria De Filippi: tra di esse una tronista molto amata e due ex corteggiatori, con i quali ha avuto una storia.

Giulia D'Urso è amica di Teresa Langella

Il pubblico di Uomini e donne è alla ricerca di personaggi veri e sinceri che sappiano davvero mettersi alla prova in televisione, alla ricerca del vero amore. Purtroppo, però, negli ultimi tempi le delusioni non sono mancate tanto che i fan del programma continuano a tenere monitorati i movimenti (passati e presenti) nei social di corteggiatori e tronisti. È così che non è stato difficile scoprire che Giulio Raselli e Giulia D'Urso si seguivano su Instagram prima dell'approdo al dating show e che hanno trascorso le vacanze estive a Formentera.

Uno scatto portato alla ribalta dall'influencer Amedeo Venza lascerebbe presagire anche a possibili atteggiamenti romantici tra i due, anche se il condizionale è d'obbligo visto che il volto della ragazza in questione non è ben chiaro. Comunque sia, proprio a Formentera, Giulia è stata avvistata in compagnia di un altro volto noto di Uomini e donne ovvero l'ex tronista Teresa Langella, attuale fidanzata di Andrea Dal Corso.

I trascorsi sentimentali con due ex corteggiatori

La vicinanza di Giulia D'Urso all'universo di Uomini e donne non si limita alle vacanze insieme a Teresa Langella e al possibile (ma non confermato) incontro con Giulio Raselli. Nei suoi trascorsi, infatti, la corteggiatrice annovera due relazioni sentimentali con vecchie conoscenze del programma: Andrea Luceri, ex tentatore ed ex corteggiatore di Nilufar Addati e Sara Affi Fella, e David Latino, ex corteggiatore di Silvia Raffaele.

E le coincidenze non finiscono qui. In passato, infatti, la D'Urso è stata anche coinquilina dell’ex tentatrice Desirée Maldera, nota per essersi avvicinata molto a Francesco Chiofalo, all'epoca fidanzato con Selvaggia Roma.