Le anticipazioni italiane di Beautiful riguardanti le puntate che andranno in onda su Canale 5 dal 17 al 23 novembre svelano che i rapporti tra Steffy Forrester ed Hope Logan si faranno sempre più tesi a causa di Taylor, l'ex moglie di Ridge. Esasperata per la situazione creatasi con la sorellastra, la Forrester considererà l'idea di prendere in adozione una bambina che possa crescere con la figlia Kelly.

Steffy e Hope sempre più lontane

L'arrivo della madre di Steffy, Taylor Hayes, rovinerà gli equilibri che la figlia e Hope hanno faticato a trovare per il bene delle loro figlie. Quest'ultima, avendo scoperto che la psichiatra ha attentato alla vita del suocero Bill Spencer, sarà sempre più preoccupata per le sorti di Kelly e persino della piccola che lei stessa porta in grembo, al punto tale da chiedere alla sorellastra di non portarla a casa Forrester per le riunioni di Natale.

L'ex moglie di Liam, dinnanzi a tale richiesta, prenderà le difese della madre e si rifiuterà di partecipare alla festa familiare natalizia, anche se la Hayes spronerà la figlia ad andare comunque senza di lei.

Nel frattempo, sia Brooke che Hope continueranno ad insistere con Liam, il quale dovrebbe - secondo la loro opinione - allontanare l'ex suocera dalla vita delle sue figlie. Inoltre, durante una discussione accesa tra le rivali Brooke e Taylor, interverrà a sorpresa a difesa di quest'ultima il padre di Zoe, il dottor Reese Buckingham, il quale prometterà alla donna di aiutarla.

Steffy comunica a Liam l'intenzione di adottare una bambina

I diverbi tra le due sorellastre Steffy e Hope porteranno la prima a prendere un'importante decisione che riguarderà il futuro della piccola Kelly. Dispiaciuta per i dissidi avuti con la bionda Logan, la Forrester comunicherà a Liam e alla consorte di voler adottare una bambina che possa crescere insieme alla figlia. Steffy non dimenticherà quanto sia stato importante il legame avuto con la sorella gemella Phoebe e riterrà opportuno che anche la sua prole provi la medesima gioia vissuta da lei durante quel periodo.

Maya e Rick si sono lasciati

Da qualche tempo i telespettatori italiani hanno dovuto fare a meno di due protagonisti della soap, ovvero i coniugi Maya Avant e Rick Forrester. La coppia si era trasferita a Parigi da qualche tempo e non era più comparsa sul piccolo schermo. Dalla prossima settimana, tuttavia, Maya tornerà inaspettatamente a Los Angeles e, dopo aver fatto il terzo grado al cugino Xander riguardo Zoe, riunirà tutta la famiglia per dare un triste e spiazzante annuncio: la Avant e Rick si sono lasciati e stanno per divorziare, ma i motivi non sono stati ancora resi noti.