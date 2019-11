Gli ascolti della serie televisiva Il Paradiso delle signore continuano a essere abbastanza positivi, nonostante l’orario di messa in onda coincida con quello del famoso programma Uomini e Donne. Nel corso del ventisettesimo episodio in programmazione sulla rete ammiraglia Rai martedì 19 novembre, Riccardo Guarnieri (Enrico Oetiker), durante un pranzo al circolo in compagnia di Cosimo Bergamini, chiederà scusa ad Angela Barbieri (Alessia Debandi).

Il primogenito di Umberto chiederà scusa alla cameriera del circolo, per averle inveito contro la sera in cui ha bevuto qualche bicchiere di troppo. Il nipote di Adelaide inoltre ringrazierà la sorella di Marcello per essersi preoccupata per lui.

Sfida tra Patrizia e Maria, il fratello di Marta confortato da Cosimo

Le trame della fortunata soap opera, che ha riaperto i battenti con la sua seconda stagione daily, non smettono di stupire.

Nella puntata che andrà in onda su Rai 1 il 19 novembre Rocco, grazie alla zia Agnese, esprimerà finalmente il proprio modo di vedere riguardo al ruolo delle donne lavoratrici a Milano. Intanto il capo magazziniere Armando non demorderà, visto che per l’ennesima volta spronerà il giovane siciliano a studiare per migliorarsi. Al paradiso ci sarà una sfida tra le due papabili candidate per il posto di Venere: Patrizia Vega e Maria Puglisi. Una di loro prenderà il posto di Nicoletta, vista la sua partenza.

In seguito Cosimo conforterà Riccardo, ancora desolato per essere stato abbandonato dalla madre di sua figlia proprio quando era intenzionato a correre qualsiasi rischio per amore. Il fratello di Marta infatti, prima di rimanere da solo nel capoluogo lombardo, desiderava con tutto se stesso ricominciare una nuova vita al fianco della sua dolce metà e della loro bambina Margherita.

Riccardo chiede scusa ad Angela, serata romantica per i coniugi Conti

Nonostante ciò, il Bergamini convincerà il suo migliore amico a pranzare al circolo con l’intento di farlo distrarre: in tale occasione il giovane Guarnieri rivolgerà le dovute scuse ad Angela, per il pessimo trattamento che le ha riservato il giorno precedente.

Il nipote di Adelaide dopo aver riflettuto a lungo, capirà che la sorella di Marcello si è rifiutata di dargli dell’altro alcool per non peggiorare il suo stato di salute. Vittorio e Marta invece, impegnati in una cena romantica a lume di candela, verranno disturbati dall’arrivo inaspettato di Riccardo Guarnieri. Quest’ultimo esigerà che sua sorella sia completamente sincera con lui, poiché vorrà sapere se i malesseri che ha avuto i giorni scorsi siano legati davvero a una possibile gravidanza.