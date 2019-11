A chi è rivolto lo sfogo che Giulia De Lellis ha avuto qualche ora fa su Instagram? Il pensiero di tanti, è che sia Belen Rodriguez la destinataria del messaggio che l'influencer ha voluto far recapitare a qualcuno di mai palesato tramite i social network. La romana e l'argentina, infatti, hanno in comune legami sentimentali con Andrea Iannone e forse anche con Damante, uno stilista e la passione per i tutorial sul trucco.

Giulia e Belen 'rivali'? L'indiscrezione del web

Risale a qualche ora fa lo sfogo di Giulia De Lellis che sta facendo discutere tutta la rete: con chi ce l'aveva la giovane? Le ipotesi che stanno formulando gli appassionati di Gossip sono varie, ma la più accreditata per ora è quella che coinvolge una showgirl molto famosa.

Secondo tanti, sarebbe Belen Rodriguez la destinataria delle frecciatine che l'influencer ha lanciato oggi pomeriggio su Instagram ad una persona che non ha mai nominato direttamente, una persona che ha provato ad imitarla nel modo peggiore.

"Io sto zitta, perché se parlo rovino famiglie. Volevo dire che potete fare sonni tranquilli, perché io non ho intenzione di rovinare nessuno, voglio solo essere lasciata in pace", ha tuonato la romana in alcune Stories che hanno fatto il giro della rete sabato 9 novembre.

L'ex corteggiatrice di Uomini e Donne, dunque, sostiene di sapere delle cose che potrebbero mettere in cattiva luce qualcuno di molto conosciuto che, a rigor di logica, dovrebbe avere una famiglia.

Anche per questo motivo, in tanti hanno pensato alla showgirl argentina quando hanno ascoltato le parole di Giulia: le due, infatti, di recente hanno dimostrato di avere varie cose in comune.

Il 'legame' tra la Rodriguez e la De Lellis: da Iannone a Damante, fino allo stilista

L'invettiva di Giulia nei confronti di una persona che sostiene di poter rovinare qualora decidesse di parlare, ha rimandato a Belen per tanti motivi: innanzitutto, le due rappresentano il passato e il presente sentimentale di Andrea Iannone.

A qualche mese dalla fine della relazione tra la showgirl e il pilota, quest'ultimo si è fidanzato con la De Lellis, con la quale ha costruito da subito un rapporto stabile e serio.

Un gossip che è stato diramato da "Chi" qualche settimana fa, inoltre, sostiene che Andrea Damante avrebbe tradito l'influencer con la Rodriguez: pare che i due abbiano avuto un rapporto clandestino circa un anno fa, all'insaputa dei rispettivi compagni di allora.

Sempre la rivista diretta da Alfonso Signorini, ha informato i curiosi che Giulia avrebbe "rubato" lo stilista a Belen; Giuseppe Di Cecca, storico collaboratore della presentatrice, da qualche mese si occupa del look della 23enne, mentre non figura più nello staff della moglie di Stefano De Martino.

Da qualche settimana, infine, l'argentina ha cominciato a fare dei tutorial dei make-up che realizza da sola, improvvisandosi influencer; tutto questo si dice possa aver infastidito molto la De Lellis ("cercate di imitarmi e poi fate figure di m..."), che ha cominciato la sua carriera sui social network così.