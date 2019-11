"Le corna ti hanno portato fortuna", è questo il commento ironico che ha fatto Maurizio Costanzo quando ha iniziato l'intervista a Giulia De Lellis. Il libro che è nato dai tradimenti di Andrea Damante, infatti, è stato un vero successo, tanto che la ragazza ha anticipato che potrebbe diventare un film. Al padrone di casa, che le ha chiesto se è contenta di come sono andate le cose con l'ex, visti i risultati raggiunti dal romanzo, l'influencer ha risposto che avrebbe preferito un compagno fedele al boom che ha fatto in libreria.

Il successo di Giulia commentato anche al MCS

Nella tarda serata di ieri, mercoledì 13 novembre, è andato in onda su Canale 5 un nuovo interessante appuntamento con il Maurizio Costanzo Show: una delle ospiti più attese della serata è stata Giulia De Lellis. La ragazza, seduta accanto al conduttore per tutta la durata della puntata, ha ricevuto i complimenti di tutti i presenti: Silvio Berlusconi, per esempio, le ha stretto la mano dopo aver sottolineato la sua bellezza.

Quando il padrone di casa l'ha stuzzicata sulla fortuna che le hanno portato le corna che lei cita nel titolo del suo romanzo, però, l'influencer si è fatta seria ed ha detto: "Avrei preferito un fidanzato fedele ad un libro super venduto". Sebbene sia passato del tempo e lei oggi sia felicissima accanto ad Andrea Iannone, la 23enne non può dimenticare le ripetute mancanze di rispetto che ha subito da parte di Andrea Damante, l'uomo che l'ha ispirata nella stesura del romanzo che ha venduto oltre 100mila copie in meno di due mesi.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Uomini E Donne Gossip

Nei progetti un sequel e forse un film sul libro

"Le corna stanno bene su tutto. Ma io stavo meglio senza", nonostante le recensioni negative dei critici, è riconosciuto come un vero e proprio successo: il libro di Giulia, infatti, è rimasto al primo posto di tutte le classifiche di vendita per oltre quattro settimane, superando 'colossi' come Stephen King.

Il record che ha fatto registrare questo chiacchierato romanzo, sta portando gli addetti ai lavori a pensare di continuare a cavalcarne l'onda con altri progetti ad esso allegati: al Maurizio Costanzo Show, per esempio, la De Lellis ha anticipato che le è stato proposto di fare un film, basato proprio sulla storia che lei racconta nel libro che l'ha vista esordire come scrittrice a settembre scorso.

Interpellata qualche giorno prima sulla possibilità di scrivere il seguito del racconto che ha appassionato migliaia di italiani, la romana detto: "Fare un sequel? Perché no". Insomma, Andrea Damante potrebbe non dormire sonni tranquilli visto che la sua ex fidanzata sembra avere l'intenzione di portare avanti la sua verità sul loro amore finito male a causa dei tradimenti di lui.