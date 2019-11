È una Giulia De Lellis piuttosto indispettita quella che si è mostrata poche ore fa sui social network: tramite il suo profilo Instagram, la ragazza ci ha tenuto a lanciare un messaggio a chi ultimamente sembra averle messo i bastoni tra le ruote. Sebbene non abbia fatto i nomi dei destinatari del suo sfogo, l'influencer ha fatto sapere loro di averli in qualche modo "graziati" stando in silenzio.

La De Lellis contro qualcuno sui social: 'Voglio essere lasciata in pace'

A chi era rivolto lo sfogo che ha avuto Giulia De Lellis nel primo pomeriggio di oggi, sabato 9 novembre? È questa la domanda che si stanno facendo gli appassionati di Gossip dopo aver visto le Stories nelle quali la giovane si è scagliata verbalmente contro qualcuno di mai palesato.

Mentre era in viaggio in auto verso Milano, l'influencer ha deciso di usare Instagram per lanciare un messaggio a una o più persone delle quali non ha mai fatto il nome.

"Io mi faccio sempre i ca.. miei, però vengo a conoscenza di cose di altri...", ha esordito la ragazza nei filmati che tutti i siti stanno riportando in queste ore.

"È meglio che sto zitta perché se parlo rovino famiglie, quindi continuerò a stare zitta per il bene di tutti. Potete dormire sonni tranquilli perché non ho voglia di rovinare nessuno", ha aggiunto l'ex corteggiatrice di Uomini e donne.

La romana, visibilmente infastidita da qualche situazione che le è arrivata all'orecchio, ha voluto avvisare chi di dovere che non intende rendere pubblico nulla, anche se prova non poco fastidio per quello che è accaduto. La 23enne ha anche detto che prova compassione per quelle persone che cercano di emularla e non ci riescono: "È un onore essere un esempio per voi, anche se fate figure di m...".

Belen e Valentina Dallari possibili destinatarie dello sfogo di Giulia

La De Lellis ha proseguito la sua invettiva social, facendo presente che lei non dà fastidio a nessuno, che cerca di farsi la sua vita a differenza di altri che se non la attaccano non sono soddisfatti. "Volevo dire che sto zitta, ma sono sempre qua. So tutto e mi dicono tutto, quindi occhio", ha concluso Giulia qualche ora fa su Instagram.

A chi era rivolto questo sfogo senza filtri dell'influencer? Il parere che hanno espresso tanti, è che potrebbe essere Valentina Dallari una delle persone contro le quali la romana si è scagliata verbalmente sul web. L'ex tronista di Uomini e Donne, infatti, nei giorni scorsi ha criticato aspramente la collega per alcune affermazioni che ha fatto sulle donne in carne in un servizio trasmesso da Le Iene.

Un'altra possibile destinataria delle parole al veleno della 23enne, potrebbe essere Belen Rodriguez. Poco più di una settimana fa, "Chi" ha reso pubblica la relazione segreta che l'argentina avrebbe avuto con Andrea Damante quando lui faceva coppia con la De Lellis e lei con Iannone. Quando Giulia afferma "sto zitta perché se parlo rovino famiglie", potrebbe riferirsi alla famiglia che la showgirl ha da poco ricostruito con Stefano De Martino?