Continua la querelle social tra Gaia e Guendalina Tavassi. Nel giro di poche ore la quindicenne ha dato vita sul proprio account ad un nuovo sfogo contro sua madre. Ancora una volta la ragazza per esprimere il suo malcontento ha taggato nelle proprie stories Barbara D'Urso.

Tutto è cominciato ieri, quando la primogenita della Tavassi avuta dall'ex compagno Remo all'età di soli 17 anni, ha pubblicato alcune Instagram Stories contro sua madre. Gaia ha accusato sua madre di non essere presente per lei, ma solo per i due figli avuto dal matrimonio con Umberto D'Aponte. Inoltre, durante il suo sfogo l'adolescente ha ribadito che aldilà di Instagram, esiste una vita reale.

Nuovo sfogo di Gaia

Attraverso il suo profilo social Gaia ha lanciato un nuovo attacco a Guendalina Tavassi. La ragazza è partita subito con la quinta marcia inserita: "Sei una vergogna ed un brutto esempio di madre." La primogenita dell'ex gieffina ha precisato che le sue parole non sono pronunciate per ottenere popolarità, ma per denunciare la distanza che si è venuta a creare con sua madre nel corso degli anni.

Durante lo sfogo Gaia ha ribadito che tutte le persone che la conoscono sanno bene che lei vuole bene a sua madre, ma da circa due anni a questa parte la situazione è diventata insostenibile.

Per questo motivo la 15enne non vive più sotto lo stesso tetto della Tavassi.

La ragazza poi ha lanciato una frecciatina anche alla nuova famiglia della romana: "È facile fare la famiglia perfetta su Instagram, ma la realtà delle cose è ben diversa". Infine, prima di concludere il suo intervento Gaia ha lanciato una nuova pesante accusa sulla mamma: "Le poche volte che andavo da lei, mi ignorava". Secondo l'adolescente sua madre sarebbe troppo presa dal mondo virtuale, per entrare in competizione con le sue amiche.

La replica di Guendalina Tavassi

Di fronte ai vari attacchi di Gaia, Guendalina Tavassi non è restata in silenzio. Al contrario la romana anche se si trova in vacanza a Tenerife con alcuni amici ed il marito, ha pubblicato una replica velata. Nel messaggio l'ex gieffina ha precisato che nella sua vita ha sempre affrontato tutto col sorriso. Anche quando va tutto male, è bene cercare sempre il lato positivo delle cose: "Rido perché la vita si vive molto meglio, sorridendo". Con tutta probabilità le parole pronunciate dalla Tavassi, sono rivolte allo sfogo della sua primogenita.

Infine, da quanto si apprende pare che Guendalina Tavassi abbia bloccato su Instagram il profilo della figlia. Dunque, le due non potranno più interagire direttamente. A questo punto visto che Gaia ha più volte tirato in ballo Barbara D'Urso, non è escluso che le due vengano invitate sul piccolo schermo per un confronti vis-à-vis.