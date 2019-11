Veronica Burchielli potrebbe lasciare il trono di Uomini e donne. Questo è quanto emerso dalle indiscrezioni divulgate dal Vicolo delle News, durante l'ultima registrazione del Trono Classico. A mandare in crisi la ragazza sarebbe stata proprio Maria De Filippi, parlando del nuovo percorso da tronista di Veronica.

Secondo quanto si apprende dalla talpa del noto sito di Gossip, la Burchielli avrebbe riferito in studio di non essere totalmente concentrata sulla conoscenza degli altri ragazzi. La tronista infatti, sarebbe convinta di avere ancora una questione in sospeso con Alessandro Zarino.

Per chi non lo sapesse, Veronica è salita sulla sedia rossa del dating-show dopo aver rifilato un due di picche al modello napoletano. Magari Veronica si aspettava che l'ex tronista scendesse le scale del programma per corteggiarla, ma la cosa non è avvenuta.

Veronica chiede un confronto con Alessandro

Secondo quanto si apprende dalle anticipazioni fornite dal Vicolo delle news, Veronica Burchielli è stata protagonista di un nuovo scontro con Tina Cipollari. In seguito all'indecisione della ragazza, l'opinionista l'avrebbe accusata di volersi ripulire la coscienza dopo aver letto i numerosi commenti negativi sul suo conto.

Inoltre, secondo la Cipollari, Veronica si sarebbe pentita di non essere uscita dal programma assieme ad Alessandro Zarino.

Archiviato lo scambio di battute tra Tina Cipollari e Veronica Burchielli, quest'ultima si è recata dietro le quinte per una telefonata al modello. Zarino fin da subito avrebbe precisato di non voler più tornare negli studi di Uomini e Donne e di non fidarsi della sua ex corteggiatrice.

Tuttavia prima di concludere la conversazione, Alessandro avrebbe lasciato un piccolo spiraglio alla sua ex corteggiatrice.

Zarino infatti, ha detto a Veronica che se vuole un confronto potrà cercarlo a Napoli. A questo punto non è escluso che la giovane non decida di terminare il suo percorso da tronista per riappacificarsi con il modello. La stessa conduttrice si è detta favorevole a seguire con le telecamere la Burchielli nel capoluogo campano.

U&D: tre esterne per Carlo

La registrazione di mercoledì 27 novembre dopo il caso Burchielli, si è concentrata sull'altro tronista Carlo. Il giovane è stato protagonista di tre esterne.

Con Cecilia Zagarrigo il tronista ha confessato di essere stato molto bene e di non essere infastidito dai percorsi precedenti della ragazza nel dating. Con Jessica invece, è stata mostrata una grande attrazione fisica, tanto che i due erano quasi vicini al primo bacio. Mentre con Bruna, Carlo ha dichiarato di non essere attratto fisicamente ma mentalmente.

Infine, in studio sono arrivate delle pesanti segnalazioni su Giulia d'Urso in merito alla quale ha fornito la sua versione dei fatti anche Lorenzo Riccardi.