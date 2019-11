Guendalina Tavassi in queste ore è stata duramente attaccata per il suo modo di fare. La critica non è arrivata dai soliti leoni da tastiera, ma da Gaia, ovvero la primogenita della showgirl romana. L'adolescente è stata la sua prima figlia, avuta a soli 17 anni con Remo. Dopodiché la donna è convolata a nozze nel 2013 con Umberto D'Aponte. Dall'unione tra Guendalina e Umberto sono nati altri due figli: Chloe e Salvatore. Gaia è letteralmente sbottata sui social contro sua madre. L'accusa nei confronti della donna sarebbe quella di essere poco presente con la sua primogenita. Ovviamente lo sfogo della ragazza non è passato inosservato, visto che Gaia ha più volte taggato Barbara D'Urso.

Lo sfogo di Gaia: 'Ti sei nascosta per anni'

Gaia, senza troppi giri di parole, ha criticato duramente sua madre. Attraverso una Instagram Stories intercettata da Giuseppe Porro ha chiamato in causa 'Carmelita': "Perché non chiedi a Guendalina dove è sua figlia mentre lei è a Tenerife?". L'ex gieffina, infatti, da pochi giorni si trova alle Canarie per una vacanza insieme a suo marito e ai due figli di sei e di due anni. La giovane poi si è chiesta come mai, nel mondo dello spettacolo, fanno tutti finta di non sapere le cose quando in realtà è una situazione piuttosto chiara.

Gaia ha ribadito che una persona si vede nella vita reale e non su Instagram, dunque spesso l'apparenza inganna.

Infine, ha chiuso il suo intervento con delle parole piuttosto dure verso la Tavassi: "Ti sei nascosta per anni nei panni di una bravissima madre". Poi però ha puntualizzato: "Per carità, bravissima madre con i tuoi due figli. La verità viene a galla". Dopo tali affermazioni sarà impossibile non pensare ad una replica da parte della diretta interessata. Non resta che augurarsi che le due donne chiariscano e trovino la serenità che dovrebbe esserci sempre tra una madre e una figlia.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Gossip Barbara D'Urso

Guendalina Tavassi: festa a tema per Chloe

Qualche settimana fa Guendalina Tavassi era finita al centro di tutti i giornali di Gossip. L'opinionista romana, in occasione del sesto compleanno della figlia Chloe, aveva organizzato una festa sui generis. Nello specifico l'evento si è svolto in una sala al chiuso con tema 'Me contro te'. All'esterno del locale, invece, c'era un angolo dedicato a Pamela Prati: quest'ultima ha anche partecipato alla festa della bambina. L'ex diva del Bagaglino ha partecipato al party in qualità di ospite d'onore ed è rimasta molto estasiata di questa sorta di dedica.

Inoltre, al compleanno della piccola Chloe erano presenti tanti bambini tra cui Penelope. Quest'ultima è la figlia di un'ex tronista di Uomini e Donne ed ex allieva del talent Amici, Sabrina Ghio.