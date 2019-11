I Ragazzi dello Zecchino d'oro andrà in onda il 3 novembre su Rai 1.

La conclusione della fiction campione di ascolti 'Imma Tataranni' lascerà il posto della domenica in prima serata al film tv che racconterà il Festival della canzone per bambini. A vestire i panni di Mariele Ventre, indimenticabile maestra del Piccolo Coro dell'Antoniano, ci sarà Matilda De Angelis.

Domenica 3 novembre su RAI 1 andrà in onda 'I ragazzi dello zecchino d'oro': trama e cast

Domenica 3 novembre, la serata di Rai 1 sarà dedicata alla storia del noto festival canoro per i più piccoli.

Nel film tv I Ragazzi dello zecchino d'oro, con un cast d'eccezione, verrà narrata l'Italia degli anni '60 attraverso la storia di tre bambini. Uno dei protagonisti del racconto ambientato a Bologna è Mimmo, figlio di lavoratori provenienti dal sud. Il bambino occupa il suo tempo libero in compagnia del fratello maggiore, Sebastiano, e non ama particolarmente la scuola. C'è solo una materia in cui il bambino eccelle: la musica.

Quando Mimmo viene sospeso da scuola a causa di una bravata, sua madre Ernestina (Maya Sansa) decide di accompagnarlo ad un provino per un concorso musicale: si tratta dell'inizio di uno spettacolo che entrerà per sempre nella storia della televisione italiana, lo Zecchino d'oro. Mimmo viene selezionato insieme ad altri due bambini: Gaetano e Caterina. I tre amici diventano inseparabili e grazie ai consigli della maestra, diventano anche molto bravi.

La storia dello Zecchino d'oro raccontata con un cast d'eccezione: da Maya Sansa a Matilda De Angelis

Mariele Ventre, icona della manifestazione canora, è interpretata da Matilda De Angelis. La maestra di musica riesce a creare un legame speciale con i suoi piccoli allievi che, terminato lo spettacolo, hanno molta difficoltà a separarsi da lei. Mariele, dispiaciuta dalle continue separazioni dai suoi bambini, decide di fondare una scuola di musica e di vita: il Piccolo Coro dell'Antoniano, un progetto destinato a durare e che ha segnato la storia del costume in Italia.

Il film tv I Ragazzi dello Zecchino d'oro, scritto e diretto da Ambrogio Lo Giudice, ha un cast d'eccezione: oltre a Matilda De Angelis nei panni di Mariele Ventre, c'è Maya Sansa che interpreta Ernestina, la mamma di Mimmo. Cino Tortorella, l'ideatore della manifestazione, è interpretato da Simone Gandolfo che indosserà anche il costume del mitico mago Zurlì.

Nel cast saranno presenti anche Valentina Cervi, Stefano Pesce e Antonio Gerardi. Oltre al racconto sulla nascita della manifestazione canora per bambini, il film tv offre un tuffo nell'Italia degli anni '60, con le profonde differenze di classe, le barriere sociali e la forte migrazione da Sud a Nord.