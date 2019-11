Brutte notizie per i fan de Il Paradiso delle Signore 4. Gli spoiler relativi alle puntate che andranno in onda prossimamente su Rai 1, annunciano l'uscita di scena di Nicoletta Cattaneo, interpretata da Federica Girardello.

La madre di Margherita, infatti, deciderà di lasciare Milano insieme a Cesare Diamante. Dunque, dopo aver tradito il marito tornando tra le braccia di Riccardo Guarnieri, la donna preferirà salvare il suo matrimonio seguendo il coniuge in un'altra città.

Il Paradiso delle Signore 4: Nicoletta e Riccardo hanno una relazione clandestina

Il pubblico de Il Paradiso delle Signore 4 nelle prossime settimane assisterà ad un vero e proprio colpo di scena. Le anticipazioni, infatti, rivelano che ci sarà l'uscita di scena di Nicoletta, una delle principali protagoniste della soap opera.

Di recente, la Cattaneo si è riavvicinata a Riccardo, l'uomo di cui è sempre stata innamorata.

Guarnieri è anche arrivato ad acquistare alcune quote del magazzino pur di starle vicino, visto che la donna lavora come Venere. Quest'ultima, però, è sposata con il medico chirurgo Cesare Diamante.

Nonostante ciò, Riccardo e Nicoletta hanno cominciato a vedersi di nascosto, dimostrando che i sentimenti che provano l'uno per l'altra non si sono affatto sopiti. Dal loro amore, infatti, in passato è venuta al mondo una bambina, Margherita.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Anticipazioni Tv

Riccardo e la Cattaneo vengono scoperti

Le trame de Il Paradiso delle Signore 4 relative agli episodi che verranno trasmessi su Rai nelle prossime settimane, svelano che che Nicoletta e Riccardo verranno scoperti da Vittorio e Marta mentre si baceranno con passione durante l'orario di chiusura del grande magazzino.

La moglie di Conti, dunque, deciderà di affrontare il fratello, mettendolo in guardia sulle possibili conseguenze delle sue azioni.

Nel frattempo, anche i genitori della Cattaneo e Cesare cominceranno a sospettare che la giovane abbia una relazione extraconiugale, soprattutto nel momento in cui inizierà ad essere piuttosto fredda nei confronti del marito.

Nicoletta lascia Il Paradiso delle Signore

Arriverà un'altra novità nel momento in cui Diamante riceverà un'importante offerta di lavoro in un'altra città. Questa notizia sconvolgerà Nicoletta che già stava pensando di fuggire con Guarnieri.

Alla fine, però, la madre di Margherita accetterà di seguire il marito lontano da Milano e di mettere fine al suo amore per Riccardo.

L'attrice Federica Girardello - che interpreta proprio la Cattaneo - su Instagram ha confermato l'uscita di scena del suo personaggio. Ha spiegato che, siccome quando è stata contattata per rientrare sul set de Il Paradiso delle Signore aveva già preso altri impegni di lavoro, gli sceneggiatori hanno dovuto studiare un escamotage per motivare l'allontanamento della moglie di Cesare.

Inoltre, rispondendo ad alcune domande dei follower, l'artista veneta ha lasciato intendere che il suo potrebbe anche non essere un addio alla soap. Infatti, quando le è stato chiesto se rientrerà, si è solo limitata a dire che per il momento non sa nulla. Molto probabilmente l'uscita di scena di Nicoletta - uno dei personaggi più amati della Serie TV - genererà un certo malcontento tra i telespettatori.