Le anticipazioni della prossima settimana del Paradiso delle signore, quella che va dal 18 al 22 novembre, portano alla luce molte novità al grande magazzino. Innanzitutto, assisteremo alla partenza di Nicoletta. Il piano di fuga, che aveva architettato assieme a Riccardo, non ha funzionato e la giovane sarà costretta a partire per Bari con suo marito. Il giovane Guarnieri, allora, non riuscirà a sopportare il dolore per la perdita, per tale ragione si darà all'alcol.

Nel corso di una sbronza al circolo, però, farà la conoscenza di Angela, la nuova cameriera. I due, in un primo momento, avranno un alterco, ma in seguito mostreranno un certo feeling. Marta, invece, scoprirà di essere incinta. Lei e Vittorio comunicheranno la bella notizia a tutta la famiglia.

Spoiler della prossima settimana: l'incontro tra Riccardo e Angela

La partenza di Nicoletta devasterà moltissimo Riccardo. Il ragazzo non saprà come fare fronte alla sua assenza e incomincerà a bere moltissimo.

Il giovane si ubriacherà al circolo e incontrerà Angela. La cameriera, notando lo stato eccessivamente alterato del ragazzo, deciderà di non servirgli più da bere, questo ovviamente farà molto infuriare Riccardo. In preda ad una crisi, il giovane scriverà una lettera d'amore alla sua Nicoletta. Essendo non pienamente cosciente delle sue azioni, però, la dimenticherà sul tavolino e sarà Angela a trovarla.

La ragazza non saprà che fare. Dopo aver letto la missiva, però, si mostrerà molto dispiaciuta per Riccardo poiché dalle parole scritte si evince tanto dolore. Nel frattempo, al Paradiso delle signore arriverà una nuova Venere per sostituire Nicoletta. Si tratta di Patrizia Vega. La donna si mostrerà estremamente precisa e ligia al dovere.

Paradiso delle signore: Marta è incinta, Agnese incontra Armando

Nel giro di pochissimo tempo, però, Vittorio si renderà conto che la nuova arrivata nasconde un segreto.

Dopo la partenza di Nicoletta, invece, a casa Cattaneo ci sarà molta tristezza. A rallegrare un po' gli animi ci penserà l'arrivo di una lettera scritta da Federico. Il ragazzo, infatti, tornerà a casa per Natale.

A seguito della brutta litigata con Angela, Riccardo la andrà a cercare e si scuserà per il pessimo comportamento assunto nei suoi confronti. Dopo questo avvenimento, però, deciderà di allontanarsi per un po' di tempo dal grande magazzino.

Al suo ritorno sembrerà molto più sereno, ma nel momento in cui vedrà il video del carosello girato al Paradiso delle signore, in cui è presente anche Nicoletta, si lascerà andare di nuovo allo sconforto. Marta, invece, scoprirà di essere incinta, mentre Umberto e Adelaide continueranno la loro strategia per accaparrarsi il denaro della famiglia Brancia.

Agnese, invece, sarà invitata a casa dei Cattaneo e farà la conoscenza di Armando. Tra i due si creerà subito un certo feeling.

L'uomo, inoltre, si rivelerà molto interessato alla vita di Rocco: sta di fatto che lo esorterà a studiare. Angela, infine, continuerà a non sapere cosa fare della lettera di Riccardo.