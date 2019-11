Prosegue su Canale 5 l'appuntamento con Oltre la soglia, la nuova fiction del mercoledì che vede protagonista la bravissima Gabriella Pession, nei panni di una giovane psichiatra decisamente fuori dagli schemi e a tratti ribelle. Tuttavia Tosca, grazie alle sue doti, riuscirà a risolvere anche quelli che all'apparenza potrebbero sembrare i casi più spinosi. E questo succederà anche nel corso della quarta puntata della fiction che verrà trasmessa il prossimo mercoledì 20 novembre in prime time su Canale 5.

Tosca, infatti, sarà alle prese con i casi di Anna e Tommaso che rappresenteranno due pazienti decisamente insoliti per la psichiatra.

Gli spoiler della terza puntata di Oltre la soglia: Di Muro è ossessionato da Tosca

Nel dettaglio, infatti, le anticipazioni sulla terza puntata di Oltre la soglia che vedremo in onda mercoledì prossimo su Canale 5, rivelano che Anna si attribuirà da sola il tipo di malattia di cui secondo lei soffre, e vedremo che addirittura si prescriverà da sola il tipo di cura di cui avrebbe bisogno.

Come se non bastasse, poi, vedremo che la ragazza racconterà di essere stata già in cura presso una clinica che tuttavia non ha mai denunciato la sua sparizione nel nulla. Come è possibile una cosa del genere? Possibile che Anna stia mentendo?

E poi ancora Tosca si troverà a dover fare chiarezza anche sul caso di Tommaso, che sembra voler tentare il suicidio. Il ragazzo, infatti, rifiuta il cibo che gli viene offerto e comincerà ad essere molto aggressivo nei confronti dello staff che lo tiene in cura.

Per risolvere questo caso Tosca avrà bisogno di Di Muro che tuttavia apparirà sempre più ossessionato dalla donna. Gli spoiler di Oltre la soglia del 20 novembre, però, rivelano che Tosca continuerà a rifiutarlo e come se non bastasse anche un altro uomo si metterà sulle tracce della donna. Per quale motivo? Lo scopriremo nei prossimi appuntamenti.

Ascolti deludenti per il debutto della fiction Oltre la soglia su Canale 5

Insomma un terzo appuntamento che si preannuncia decisamente ricco di colpi di scena per i fan che in queste settimane si sono appassionati alla trama di questa nuova fiction Mediaset.

Va detto, però, che gli ascolti del debutto di Oltre la soglia non sono stati affatto positivi. La puntata, infatti, è stata seguita da una media di circa 2.3 milioni di spettatori arrivando a toccare la soglia dell'11% di share. Numeri decisamente bassi per la prima serata del Biscione e in generale per il debutto di una nuova fiction, ben distanti dai numeri positivi registrati quest'anno da Rosy Abate 3 oppure da quelli de L'Isola di Pietro con protagonista Gianni Morandi.

Riuscirà la fiction con la Pession a recuperare spettatori nel corso delle prossime settimane? All'auditel l'ardua sentenza finale.