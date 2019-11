Le anticipazioni di Un posto al sole del giorno giovedì 14 novembre sono piuttosto appassionanti. La longeva soap opera napoletana andrà in onda come al solito su Rai 3 a partire dalle ore 20.45. Beatrice prenderà le distanze da Aldo Leone il quale, però, avrà degli importanti problemi familiari da affrontare. Con Diego in carcere, Raffaele continuerà ad essere preoccupato, ma presto Niko gli porterà una buona notizia.

Serena comunicherà a Filippo la sua intenzione di aprire una struttura ricettiva. Infine, le cose tra Marina e Fabrizio sono destinate a prendere una piega inaspettata.

Un posto al sole, puntata 14 novembre: Niko porta una bella notizia a Raffaele

Mentre Beatrice si vedrà costretta a prendere le distanze dal suo amato avvocato, quest'ultimo dovrà fare i conti con la terribile notizia riguardante suo figlio.

La moglie di Aldo, Delia, infatti, gli ha rivelato che ad investirlo in quella drammatica sera è stato Jacopo.

Intanto, Niko si recherà da Raffaele e gli riferirà una lieta notizia riguardante Diego. Le cose tra Serena e Filippo sembreranno migliorare e in casa si respirerà un clima sereno. I due coniugi hanno attraversato un periodo turbolento tra la cotta di lei per Leonardo Arena e il tradimento di lui con Viviana.

Dopo le varie discussioni, Serena parlerà al marito del suo piano di aprire un Bed & Breakfast.

Se questa coppia sarà sempre più riunita, lo stesso non si potrà dire di Marina e Fabrizio. I due si ritroveranno a dover fare i conti con le ostilità dei familiari del Rosato. La questione riguardante lo zio di lui finirà per interferire in questa love story e ciò potrebbe comportare la rottura della coppia.

Prossime puntate di UPAS: Diego nel mirino degli hater

Nelle prossime puntate di Un posto al sole vedremo Diego tornare a casa ed essere accolto calorosamente dai suoi famigliari. Nonostante ciò, il ragazzo dovrà affrontare ulteriori problemi. Nel dettaglio, il figlio di Raffaele si ritroverà a fare i conti con i duri giudizi del web che saranno tutt'altro che carini nei suoi confronti. I commenti degli hater finiranno per turbare il giovane Giordano.

L'attenzione si concentrerà anche su Carla che avrà uno spiacevole incontro al Vulcano. Nella prossima settimana scopriremo che il genitore di Mia e Alex è stato aggredito.

Coloro che per un motivo o per un altro si fossero persi una puntata della soap opera partenopea potranno rivederla attraverso la replica. Quest'ultima viene inserita online subito dopo la messa in onda in chiaro su Rai 3. Nel dettaglio, basta recarsi sul portale ufficiale chiamato 'RaiPlay'.

Successivamente si deve cercare 'Un posto al sole' e l'episodio interessato.