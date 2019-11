Un nuovo protagonista della serie televisiva Il Paradiso delle signore, nei nuovi appuntamenti si avvicinerà ulteriormente ad uno storico personaggio femminile. Si tratta di Marcello Barbieri (Pietro Masotti), che nell'episodio in onda il 12 novembre 2019 continuerà ad interessarsi di Roberta Pellegrino (Federica De Benidittis), pur sapendo che la giovane ha occhi soltanto per il suo fidanzato Federico Cattaneo.

Il fratello di Angela a modo suo si sentirà in dovere di proteggere la coinquilina di casa dicendole di stare attenta ad un giornalista che ha appena conosciuto. Il giovane ribelle sarà convinto che la venere del Paradiso market potrebbe andare incontro a dei seri pericoli, soltanto per vedere il libro del proprio fidanzato in vendita.

Agnese vuole fare fidanzare Rocco, la Pellegrino incontra un editore

Le anticipazioni della ventiduesima puntata in programmazione sulla rete ammiraglia Rai martedì 12 novembre 2019, si preannunciano scoppiettanti.

Agnese, essendo ormai diventata la modellista del Paradiso market, metterà una buona parola per una giovane ragazza. Si tratta di Maria Puglisi, la nipote di Rosalia che, secondo la madre di Salvatore, oltre a poter essere la fidanzata giusta per Rocco, sarebbe la candidata perfetta per unirsi alle altre veneri. A questo punto la signora Amato, prima di recarsi al grande magazzino per iniziare una nuova giornata di lavoro, farà una telefonata alla Caffarelli per organizzare un appuntamento.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Anticipazioni Tv

L’intento di Agnese, quindi, sarà quello di far stare a stretto contatto suo nipote e la giovane Maria. Nel frattempo avverrà il tanto atteso momento da Roberta, che incontrerà in caffetteria il giornalista interessato al romanzo scritto da Federico.

Marcello avvisa Roberta, Vittorio sospetta di poter diventare padre

La Pellegrino con la sua assoluta determinazione darà l’impressione di essere disposta a fare di tutto per far andare in porto il suo obiettivo: vedere il racconto della sua dolce metà pubblicato.

A gran sorpresa Marcello metterà in guardia l’amica di sua sorella Angela per il suo bene, dicendole che l’editore potrebbe tenderle un tranello con delle conseguenze rischiose. In seguito, continueranno ad essere portate avanti le riprese del video promozionale del Paradiso market, e questa volta al centro della scena ci saranno Paola e Vittorio. Quest'ultimo sostituirà Franco, l’uomo che mai nessuno oltre alla sua fidanzata ha mai avuto modo di conoscere.

Una volta rientrato a casa, il Conti starà in ansia per la moglie Marta. La novella sposa in tarda serata accuserà un lieve malessere, e suo marito si porrà subito delle domande. Il direttore del magazzino più lussuoso di Milano, realizzerà che la sua amata si possa essere sentita male a causa di una probabile gravidanza.