Nuovo appuntamento con le notizie su Il Paradiso delle Signore, la soap opera arrivata alla sua quarta stagione con un discreto successo sulla tv di Stato. Gli spoiler del 19° episodio in onda giovedì 7 novembre su Rai Uno, rivelano che Agnese Amato comincerà ad avere dei sospetti sul rapporto tra Cosimo Bergamini e Gabriella Rossi. Nicoletta Cattaneo, invece, apprenderà che Cesare Diamante vuole trasferirsi a Bari.

Il Paradiso delle Signore, episodio 7 novembre: Agnese sospetta di Cosimo e Gabriella

La soap opera con Roberto Farnesi e Vanessa Gravina continua ad ottenere sempre più consensi in Italia. Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore, riguardanti il 19° episodio, trasmesso giovedì 7 novembre su Rai Uno, annunciano tante novità. In particolare, Silvia accompagnerà Nicoletta (Federica Girardello) e Margherita a trovare la zia Ernesta fuori Milano.

Un escamotage per allontanare la Cattaneo da Riccardo con il quale ha iniziato una tresca clandestina.

Nel frattempo, Luciano (Giorgio Lupano) deciderà di parlare apertamente a Cesare. In questa circostanza, Diamante confesserà al suocero di aver aver avuto un'allettante proposta di lavoro in un ospedale di Bari. Marcello, invece, cercherà di prolungare il pagamento dell'affitto, promettendo alla padrona di casa uno sconto su di un abito dei grandi magazzini.

Agnese, intanto, non potrà fare a meno di notare una certa alchimia tra Gabriella (Ilaria Rossi) e Cosimo Bergamini. Peccato che la Rossi sia già impegnata con Salvatore.

Nicoletta scopre che Cesare vuole trasferirsi a Bari

Nel corso del 19° episodio de Il Paradiso delle Signore, la signora Amato spierà Gabriella dopo aver visto che è attratta da Cosimo. Intanto Nicoletta tornerà a Milano insieme alla madre e alla figlioletta.

A tal proposito, la Cattaneo si sentirà profondamente in colpa nei confronti del marito, tanto da confessare i suoi patemi d'animo a Roberta Pellegrino (Federica De Benedittis). Proprio quest'ultima verrà a conoscenza che l'amica è ancora profondamente innamorata del fratello di Marta. Dall'altro canto, Cesare (Michele Cesari) penserà ad un piano strategico per dividere sua moglie dall'amante. Il dottor Diamante, infatti, proporrà alla madre di Margherita di seguirlo in un avventura lavorativa in un grande nosocomio pugliese.

La donna accetterà?

Allo stesso tempo, Umberto (Roberto Farnesi) metterà in atto un piano per togliere di mezzo l'amministratore dell'eredità della Brancia di Montalto. Infine, Riccardo trascurerà il suo lavoro poiché troppo preso a ripensare agli incontri di passione avuti con Nicoletta. Come avanzerà la vicenda? In attesa di saperlo, si ricorda che le repliche dello sceneggiato possono essere riviste il giorno seguente su Rai Play.