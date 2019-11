Mercoledì 6 novembre partirà su Canale 5 la nuova fiction Oltre la Soglia con protagonista Gabriella Pession nei panni della neuropsichiatra Tosca Navarro, donna forte e misteriosa che ogni giorno ha a che fare con giovani affetti da disagio psichico. La nuova serie affronta una tematica molto delicata, quella delle malattie psichiatriche e lo fa in modo schietto e diretto ma allo stesso tempo ironico e commovente, avvicinando i telespettatori a un tema ancora oggi difficile da trattare e fonte di paura e diffidenza.

In Oltre la soglia, Tosca dovrà cercare di salvare i giovani che ha in cura aiutandoli a convivere con i propri fantasmi e facendo in modo che essi non vadano oltre la soglia. La nuova fiction Mediaset terrà compagnia al pubblico per sei settimane con ben 12 episodi: nella prima puntata si scoprirà che Tosca nasconde un segreto, qualcosa che la avvicinerà particolarmente ai suoi giovani pazienti.

Oltre la soglia: Tosca ha un passato che nessuno conosce

Tosca Navarra, interpretata da Gabriella Pession, è il primario del reparto di neuropsichiatria infantile presso un ospedale di Roma: è una donna dura e determinata, ma allo stesso tempo caotica e oscura.

Il suo passato è denso di segreti che nessuno conosce e che la fanno sentire molto vicina ai suoi ragazzi: in passato, infatti, le è stato diagnosticato a sua volta un disturbo psichico, una forma di schizofrenia che deve tenere a bada per poter aiutare i suoi pazienti e non rischiare di andare oltre la soglia. Al suo fianco, all'interno dell'ospedale ci sono lo psicologo Alessandro Agosti, sempre dalla parte di Tosca, e il dottor Francesco Negri, che invece cerca in tutti i modi ostacolarla e apparire migliore di lei; la caposala Maria Palli e la psicologia Barbara Cappello. Completa il quadro, il PM Piergiorgio di Muro, un uomo con cui Tosca si scontra spesso, ma con il quale la passione prenderà presto il sopravvento.

Nella prima puntata di Oltre la soglia Tosca sarà alle prese con un giovane vandalo

Mercoledì 6 novembre andrà in onda sulla rete ammiraglia Mediaset la nuova serie Oltre la soglia, durante la quale il primario Tosca Navarro dovrà aiutare il giovane Jacopo Colarusso (Ludovico Tersigni), arrestato per atti vandalici. Tosca capirà subito che il ragazzo ha delle doti sorprendenti, infatti dimostra di avere un'intelligenza superiore alla media, ma allo stesso tempo capire cosa si cela dietro alla sua aggressività e al suo disagio non sarà semplice.

Successivamente la neuropsichiatra si dovrà occupare del caso della piccola Dora, 13 anni, la quale vive con il timore di poter essere tagliata a metà: un disagio complesso, a cui la donna insieme ai suoi colleghi dovrà cercare di porre rimedio. Per quanto riguarda la vita privata di Tosca, il primario cederà alla passione con il PM Di Muro.