Nei nuovi appuntamenti italiani de Il Segreto una delle telenovele più popolari della storia della televisione, non ci sarà più un triangolo amoroso che ha movimentato le trame per parecchi mesi. Si tratta di quello formato da Elsa (Alejandra Meco), Antolina (Maria Lima), ed Isaac (Ibrahim Al Shami), che verrà finalmente spezzato. L’ex ancella avrà la fine che meritava esalando l’ultimo respiro, e la sua uscita di scena permetterà alla Laguna e al Guerrero di godersi la loro storia d’amore alla luce del sole. Finalmente la sorella del defunto Jesus e il carpentiere si scambieranno le promesse nuziali senza nessun impedimento.

Il piano di Elsa per smascherare la sua rivale, Antolina confessa i suoi delitti

Negli episodi della soap già trasmessi su Antena 3 lo scorso luglio 2019 per via della distanza temporale di messa in onda nostrana e spagnola, e che occuperanno la rete ammiraglia Mediaset tra qualche settimana, Elsa verrà dimessa dall’ospedale. La sorella del defunto Jesus pur non essendosi ripresa del tutto, progetterà un piano per mettere fuori gioco Antolina.

Quest’ultima nel contempo riuscirà a riconquistarsi la fiducia del marito Isaac, facendogli credere di essersi pentita delle malefatte commesse. L’ex ancella per riuscire nel suo intento metterà in salvo la sua rivale nel momento in cui avrà una piccola crisi, somministrandole in tempo le medicine prescritte dal medico. A questo punto la diabolica bionda convincerà il carpentiere ad accoglierla nuovamente nella sua abitazione, con la scusa di doversi occupare di Elsa.

La Ramos si sbarazzerà delle gocce salvavita della sua acerrima nemica, nell’istante in cui crederà che sia ad un passo dalla morte. L’ex ancella convinta di avere le carte a suo favore, confesserà ad Elsa di aver sabotato le sue mancante nozze con Isaac, di essere l’assassina di suo padre, e di averla fatta ammalare facendole ingerire dell’intonaco. A gran sorpresa la Laguna metterà fine alla sua messinscena, e Antolina capirà di essere caduta in un tranello. Isaac, Marcela, e Don Berengario, infatti diranno alla darklady di poter testimoniare contro di lei per farla finire dritta in prigione.

Il decesso della Ramos, il Guerrero e la Laguna si sposano

Ancora una volta ad avere la meglio sarà la Ramos, che dopo essersi data alla fuga si nasconderà in una capanna situata nel bosco. Passati alcuni giorni, Antolina si rifarà viva per portare al termine la sua atroce vendetta. La malefica bionda inviterà il Guerrero a recarsi ad un suo appuntamento, dicendogli tramite un biglietto che si potrà liberare di lei soltanto se le farà avere il denaro richiesto.

Il falegname deciso a proteggere a tutti i costi la Laguna, incontrerà la moglie che finirà per cadere in un profondo burrone nel disperato tentativo di ucciderlo con la certezza che non sarebbe tornato tra le sue braccia. L’ex ancella perderà la vita in un modo tragico, sotto lo sguardo sconvolto di Isaac e Matias. Al funerale della Ramos prenderanno parte soltanto il carpentiere, i coniugi Castaneda, e Dolores.

Finalmente Elsa oltre a togliersi di mezzo la sua rivale, esulterà di gioia poiché apprenderà di essere guarita in modo definitivo. La Laguna ed Isaac dopo aver sconfitto la loro nemica, non perderanno altro tempo per convolare a nozze, pronunciando il fatidico “Sì lo voglio” nella piazza principale del quartiere spagnolo. Successivamente ci sarà un colpo di scena, poiché al termine dei festeggiamenti la neo sposa riceverà una missiva da parte del dottor Alvaro Fernandez.

Quest’ultimo oltre a chiedere perdono alla sua ex fidanzata per averla abbandonata all’altare, le farà riavere tutti i soldi che le aveva sottratto. La burrascosa storia d’amore tra Isaac ed Elsa avrà un vero e proprio lieto fine. I due innamorati dopo aver realizzato il loro sogno diventando marito e moglie, decideranno di abbandonare Puente Viejo per lasciarsi alle spalle le sofferenze del passato.