Appuntamento con Il Paradiso delle Signore anche martedì 26 novembre 2019 su Rai 1. Le anticipazioni della puntata svelano che Salvatore e Marcello riceveranno una brutta notizia. Angela non sarà affatto serena, non riuscendo a dimenticare quanto successo. Salvatore invece, sarà in preda ai dubbi dopo i consigli della saggia Agnese.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore puntata di martedì 26 novembre 2019

Continua la felicità di Gabriella, entusiasta per aver realizzato il suo sogno di diventare stilista.

Agnese ha invitato Salvatore a fare le cose sul serio con la fidanzata, la signorina Rossi. E' tempo di crescere e di prendere decisioni sul suo futuro. In vena di pianificazioni amorose anche Adelaide, decisa a far avvicinare Riccardo e Ludovica. Angela, dopo l'incidente, sembra essersi ripresa, nonostante il suo umore non sia dei migliori. Il Guarnieri si sentirà in colpa per quanto successo.

Nel dettaglio, le anticipazioni della puntata di martedì 26/11 del Paradiso delle Signore, rivelano che Salvatore penserà alle parole di sua madre.

Il giovane però, non sa come comportarsi con la fidanzata per non fare brutte figure con Gabriella. Sarà così che si rivolgerà ad Agnese per chiederle dei consigli in merito.

L'ipocrisia di Adelaide e Umberto

Angela, durante la sua permanenza alla Villa, avrà modo di scoprire qualcosa di più sui Guanieri e sulla famiglia di Riccardo, fino ad ora a lei sconosciuti. Le ore passeranno veloci, e i pensieri nella sua mente si moltiplicheranno.

La ragazza sembra essere stata accolta con affetto. Talvolta però, l'apparenza inganna. Il vero motivo per cui Adelaide e Umberto l'hanno ospitata è legata al fatto di evitare pettegolezzi al Circolo, visto che Riccardo è il responsabile del suo incidente. Cosa direbbero i loro amici se venissero a sapere che stanno ospitando un'umile cameriera?

Nel frattempo, Salvatore e Marcello riceveranno una sgradita notizia da parte di Anita.

La caffetteria sarà venduta a breve e per loro arriverà il momento di cercarsi un nuovo impiego. Salvatore ne sarà particolarmente provato, in quanto non potrà dare adeguate sicurezze economiche a Gabriella. Il Barbieri manterrà il suo proposito di chiedere la mano alla signorina Rossi? Al Paradiso invece, si respira aria di festa. In occasione della festa di Sant'Ambrogio, verrà organizzato un servizio fotografico.

Conti riserverà una gradita sorpresa a Marta. Infine, le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore per la puntata di martedì 26 novembre su Rai 1 rivelano che Angela, ancora a Villa Guarnieri, sarà tormentata dai suoi pensieri. La notte per lei non sarà affatto serena.