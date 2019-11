La seconda puntata di Amici 19, è stata piuttosto movimentata: le anticipazioni de Il Vicolo delle news fanno sapere che in studio è successo di tutto, soprattutto tra i professori. Alessandra Celentano e Timor Steffens, per esempio, hanno discusso animatamente sul confronto tra Javier e Valentin: alla fine, entrambi i ballerini sono stati ammessi. La prima sfida a squadre di questa edizione, vinta dal team capitanato da Nyv, ha comportato la messa a rischio di ben 4 allievi della scuola: tra questi, il neo promosso Skioffi.

Skioffi vince la sfida dopo le polemiche sui suoi testi

La prima settimana nella scuola di Amici 19 sarà ricordata soprattutto per le pesanti critiche che uno degli allievi ha ricevuto sui social network da parte di chi ha ascoltato alcune sue vecchie canzoni. Skioffi, che era uno dei pochi talenti con il giudizio di ammissione ancora in sospeso, è stato travolto dalle polemiche per dei testi che ha scritto tempo fa.

Le anticipazioni sulla puntata del talent-show che è stata registrata ieri, 22 novembre, informano il pubblico che il rapper è stato ritenuto idoneo ad affrontare la sfida che era in programma da 7 giorni: una commissione speciale, infatti, ha dato il via libera affinché il ragazzo si giocasse con Gabriele l'unico posto disponibile nella scuola.

"Vicolo delle News" anticipa che è stato proprio il contestato Skioffi ad avere la meglio e ad aggiudicarsi uno dei due banchi ancora liberi; l'altro, sarebbe dovuto spettare ad un ballerino.

Valentin si è sfidato con il ballerino classico Javier (fortemente voluto da Alessandra Celentano): il giudizio a favore del danzatore sudamericano, però, non è andato giù a Timor Steffens che, dopo aver litigato animatamente con la maestra, ha chiesto ed ottenuto che anche l'altro talento entrasse nella scuola.

Marco Bocci ospite per presentare il suo primo film da regista

Completata la classe di Amici 19, Maria De Filippi ha dato il via alla prima sfida a squadre di questa edizione: i due team sono capitanati dalle cantanti Nyv e Gaia, scelte dai loro stessi compagni.

Le anticipazioni che riporta il blog "Vicolo delle News" sulla puntata che andrà in onda sabato 23 novembre, fanno sapere che è stata schiacciante la vittoria del gruppo di Nyv: tutti gli altri talenti sono finiti a rischio eliminazione. Visto che non c'era più tempo, la conduttrice ha dato la maglia rossa della sfida (che forse sarà fatta durante la settimana) a ben 4 allievi: Gaia, Inico, Skioffi e Jacopo.

Ad inizio registrazione, Marco Bocci ha presentato il suo primo film da regista "A tor bella Monaca non piove mai", che sta per uscire in tutte le sale cinematografiche.