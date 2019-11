Stando alle ultime anticipazioni de Il Segreto relative alle puntate che andranno in onda dal 2 all'8 dicembre, sono in arrivo diverse e interessanti novità. Innanzitutto verrà concesso ampio spazio alla love story tra Prudencio e Lola. Quest'ultima, dopo aver compreso di essersi innamorata di Ortega, si recherà da Francisca Montenegro per comunicarle che non intende più collaborare con lei.

Nel frattempo, Irene e Raimundo continueranno a indagare su Fernando e capiranno che dietro gli ultimi tragici avvenimenti si nasconde proprio la sua mano.

Lola chiede a Prudencio di non concedere il prestito al misterioso cliente

Mauricio racconterà a Raimundo cos'è accaduto quando ha sparato, dicendo di non essere riuscito a vedere l'attentatore, ma di aver semplicemente intuito che in quel momento qualcuno stava per mettere a repentaglio la vita di Francisca.

Irene intanto si confronterà con Matias per capire se è stata svelata l'identità del cecchino che ha aperto il fuoco contro la Montenegro, ma il giovane le dirà che al momento non si è saputo ancora nulla.

Lola, a sorpresa, chiederà a Prudencio di non assecondare la richiesta di un prestito avanzatagli da un anonimo e potenziale cliente.

Fernando sospettato di essere responsabile dello scontro tra Francisca, Severo e Carmelo

Irene e Raimundo metteranno da parte i vecchi rancori per unire le rispettive forze allo scopo di scoprire chi si nasconde realmente dietro i recenti e drammatici avvenimenti che si sono susseguiti a Puente Viejo. Entrambi si concentreranno soprattutto su Fernando Mesia che, secondo loro, ha fatto in modo che si scatenasse il duro scontro che ha visto coinvolti Donna Francisca, Carmelo Leal e Severo Santacruz.

Lola incontrerà la Montenegro per metterla al corrente della sua volontà di non lavorare più per lei. Nel frattempo Ortega si mostrerà sempre più interessato al nuovo cliente. Dopo un po' Francisca verrà avvistata insieme a Mauricio: entrambi sanno che a sparare è stato Carmelo, ma nonostante ciò preferiranno restare in silenzio per fare in modo che la dark lady possa avere campo libero nel compiere la sua vendetta nei confronti del sindaco di Puente Viejo.

Antolina somministra un'eccessiva dose di farmaci ad Elsa

Elsa sarà ancora una volta in pericolo a causa di Antolina. Quest'ultima, approfittando dell'assenza di Isaac, si intrufolerà nell'appartamento della Laguna, somministrandole un ingente quantitativo di medicinali. Quando Guerrero verrà messo al corrente della crisi occorsa alla sua amata, la Ramos ne approfitterà per offrire all'uomo la sua piena disponibilità nel prendersi cura della storica rivale.

A sorpresa, Prudencio farà marcia indietro e non concederà il prestito al nuovo cliente. Lola sarà al settimo cielo e si precipiterà da Donna Francisca per dirle che il loro accordo è saltato per sempre.

Isaac accetterà la proposta di Antolina che, dunque, si trasferirà per occuparsi della salute di Elsa. La Laguna, se in un primo momento si dimostrerà piuttosto titubante, successivamente comincerà ad accettare di buon grado la situazione.

Intanto la Ramos si renderà conto del profondo sentimento che unisce la coppia. Prudencio regalerà una collana d'oro a Lola, segno che ormai potranno vivere la loro relazione alla luce del sole.

Antolina ed Elsa litigheranno, e la "perfida biondina" nasconderà i farmaci alla sua antagonista. Di conseguenza, nel momento in cui la Laguna andrà incontro ad una pesante crisi, non potendosi curare vedrà precipitare le sue condizioni di salute.

Dolores porterà un messaggio della Montenegro per Lola, ma in realtà lo consegnerà a Prudencio. Questi, dunque, intuirà che la sua amata è in combutta con Francisca e le chiederà spiegazioni.