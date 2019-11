Le trame della serie televisiva Il Paradiso delle signore, che ha riaperto i battenti da poche settimane, si fanno sempre più avvincenti. A rendere movimentate le avventure ambientate nel negozio più lussuoso di Milano sono sicuramente i colpi di scena, i tradimenti e gli intrighi. Nell’episodio che verrà trasmesso su Rai 1 il 14 novembre, Riccardo Guarnieri (Enrico Oetiker), stufo di continuare a mentire al suo migliore amico Cosimo (Alessandro Cosentini), gli confesserà di avere intenzione di andare a vivere all’estero con Nicoletta e la piccola Margherita.

Purtroppo il Bergamini, a causa di Adelaide di Sant’Erasmo, tradirà la fiducia del fratello di Marta, (Vanessa Gravina). La donna, insospettita dalla telefonata del direttore della banca in cui possiede i suoi beni, lo metterà sotto torchio costringendolo a dirle cosa nasconde suo nipote. La cognata di Umberto, quindi, smaschererà il giovane rampollo dei Guarnieri, venendo a conoscenza che sta pianificando la sua fuga con la moglie di Cesare Diamante.

Adelaide rimane spiazzata, Roberta smaschera un editore

Il 14 novembre, a partire dalle ore 15:40, i telespettatori avranno modo di seguire la 24esima puntata de Il Paradiso delle Signore. Gli spoiler raccontano che Agnese farà sapere al nipote Rocco che grazie a lei a breve avrà un appuntamento con Maria, la nipote di Amalia. Nel contempo Adelaide rimarrà spiazzata, quando riceverà una chiamata telefonica improvvisa dal suo direttore di banca.

La contessa di Sant’Erasmo farà i conti con una bruttissima notizia, visto che verrà a conoscenza che c’è stato un ingente spostamento di denaro dal suo conto in uno statunitense su richiesta del nipote Riccardo.

Tra le veneri, anche Irene prenderà parte al video promozionale del grande magazzino: avrà il compito di ricoprire il ruolo di Jakie. Roberta si renderà conto di aver sbagliato a non credere a Marcello, nel momento in cui smaschererà l’editore che si era detto disposto a pubblicare il romanzo di Federico.

A questo punto la Pellegrino non esisterà a ringraziare il fratello di Angela per averle fatto aprire gli occhi, ma in questo modo gli darà una speranza per poterla conquistare.

Riccardo si confida con Cosimo, la Sant’Erasmo stringe un patto con Cesare

Riccardo si confiderà con il suo amico di sempre Cosimo e gli dirà di voler lasciare l’Italia con Nicoletta, con la certezza che non potrebbe mai tradirlo.

Sfortunatamente il Bergamini volterà le spalle al giovane Guarnieri, poiché verrà ricattato da Adelaide. Quest’ultima obbligherà il migliore amico di suo nipote a dirle la verità. Dopo aver appreso quali sono le reali intenzioni del giovane rampollo dei Guarnieri, la contessa di Sant’Erasmo stringerà un patto diabolico con Cesare. Ebbene sì: la cognata di Umberto non ci penserà due volte e metterà al corrente il dottor Diamante del piano architettato dai genitori di Margherita per poter rimanere insieme.

Le intenzioni di Adelaide, ovviamente, sono quelle di mandare il piano a monte.