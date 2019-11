Torna l'appuntamento dedicato alle novità di Un posto al sole, la soap opera partenopea ambientata sullo splendido scenario del Vesuvio. La trama della puntata di Upas, in onda giovedì 7 novembre su Rai 3 dopo la rubrica 'That's Amore', rivelano che Niko Poggi comincerà ad indagare sulla moglie di Aldo Leone, Delia, tanto da sospettare che non abbia detto la verità. Bice, invece, correrà in soccorso di Guido e Mariella alle prese con il piccolo Lollo.

Un posto al sole, puntata 7 novembre: Niko indaga su Delia

Le conseguenze dell'arresto di Diego continueranno ad essere al centro delle vicende ambientate al Palazzo Palladini. Le anticipazioni di Un posto al sole, riguardante la puntata 5369 in onda giovedì 7 novembre su Rai 3, annunciano nuovi imperdibili colpi di scena. Nel dettaglio, i sospetti sul padre di Maurizio cadranno nel vuoto mentre Niko (Luca Turco) comincerà a sospettare della moglie di Aldo.

Il Poggi, infatti, crederà che Delia si sia vendicata dei tradimenti di Leone, escludendo la pista della gelosia ai danni di Beatrice. La donna, infatti, ha dimostrato un comportamento ostile nei confronti di quest'ultima durante la visita al legale in ospedale. Peccato che Niko non abbia prove a sufficienza per dimostrare la colpevolezza della donna.

Bice corre in aiuto di Guido e Mariella

Durante la puntata del 7 novembre di Un posto al sole, Giulia sarà sempre più in ansia per la sua situazione amorosa per colpa dei continui litigi con Dennis.

Per questo motivo, Angela (Claudia Ruffo) cercherà di stare vicino alla Poggi, convincendola a trovarsi un altro uomo, con il quale rifarsi un futuro. Nel frattempo a Napoli tornerà Bice: la donna chiederà di incontrare Guido (Germano Bellavia) e Mariella per parlare del futuro del piccolo Lollo. Infatti, si proporrà come tata di quest'ultimo. La coppia accetterà la proposta?

Riassunto puntata 6 novembre

Nella puntata del 6 novembre, in onda stasera dalle ore 20:45, tutti gli occhi saranno puntati sulle indagini sul tentato omicidio dell'avvocato Aldo Leone.

Raffaele (Patrizio Rispo) continuerà a credere nell'innocenza del figlio, tanto da chiedere l'aiuto di Franco Boschi (Peppe Zarbo). In particolare, quest'ultimo punterà il dito su Pasquale Mennella, il padre di Maurizio, ucciso dall'avvocato Leone (Luca Capuano). Per questo motivo, il marito di Angela si recherà in officina dove fare delle domande al suo principale sospettato. Giulia (Marina Tagliaferri), invece, farà fatica a dimenticare il fidanzato dopo la sua richiesta di vivere il rapporto in maniere libera.

Infine, Mariella si sentirà schiacciata dalle responsabilità della famiglia.