Nuovo spazio dedicato alle notizie su Il Paradiso delle Signore, lo sceneggiato arrivato alla quarta stagione sulla tv di Stato. Gli spoiler della puntata di martedì 26 novembre dalle ore 15:40 su Rai 1, rivelano che il piano di Salvatore Amato di chiedere la mano di Gabriella Rossi sarà funestato da una brutta notizia. Il figlio di Agnese, infatti, apprenderà che potrebbe perdere il lavoro dopo la messa in vendita della caffetteria da parte di Anita.

Il Paradiso delle Signore, puntata 26 novembre: Salvatore vuole sposare Gabriella

Nuovi colpi di scena movimenteranno di parecchio le vicende ambientate al grande magazzino nel corso degli appuntamenti di fine mese. Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore, riguardanti la puntata 32 in onda martedì 26 novembre su Rai 1, rivelano che Salvatore ripenserà ai consigli di sua madre. Agnese, infatti, ha invitato il figlio a fare le cose sul serio con Gabriella (Ilaria Rossi).

Per questo motivo, l'Amato sarà sempre più sicuro di sposare la fidanzata, tanto da chiedere aiuto alla madre. Angela, nel frattempo, continuerà ad essere ospitata a Villa Guarnieri, dopo essere stata investita dall'auto condotta da un furibondo Riccardo. Qui la sorella di Marcello comincerà a scoprire qualche segreto legato alla famiglia di quest'ultimo. Purtroppo Adelaide (Vanessa Gravina) e Umberto (Roberto Farnesi) si approfitteranno della sua permanenza per depistare alcuni pettegolezzi al circolo, in quanto il fratello di Marta è stato l'autore dell'investimento.

L'Amato scopre che la caffetteria sarà venduta

La trama de Il Paradiso delle Signore in onda il 26 novembre su Rai 1, rivelano che Anita sarà portatrice di una brutta notizia. La donna, infatti, comunicherà a Salvatore e Marcello di trovarsi una nuova occupazione, in quanto la caffetteria sarà venduta. Una novità che non farà senz'altro piacere all'Amato, che voleva chiedere la mano della stilista Gabriella.

Intanto ferveranno i preparativi per un servizio fotografico, organizzato nei grandi magazzini per la festa di Sant'Ambrogio. Vittorio (Alessandro Tersigni), invece, farà una bella sorpresa alla moglie, che ha da poco scoperto di attendere il loro primogenito. Infine l'umore di Angela sarà sempre più basso. La Barbieri, infatti, trascorrerà una notte tormentata dagli incubi a Villa Guarnieri mentre il fratello di Marta sarà vinto dai sensi di colpa nei suoi confronti.

Riassunto puntata 24 novembre

Nella puntata in onda lunedì 24 novembre, Gabriella riceverà molte gratificazioni per il suo lavoro, mentre Agnese suggerirà a suo figlio di chiedere in moglie la fidanzata. Infine Adelaide tenterà di far riavvicinare Riccardo a Ludovica Brancia di Montalto.