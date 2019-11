La soap opera prodotta da Aurora tv, e intitolata Il Paradiso delle signore continua a travolgere il pubblico con avvenimenti sempre ricchi di colpi di scena. Nell’episodio che i telespettatori vedranno il 18 novembre 2019, Riccardo Guarnieri (Enrico Oetiker) non si darà pace per non essere riuscito ad impedire la partenza della sua amata Nicoletta Cattaneo (Federica Girardello). Il primogenito di Umberto in preda allo sconforto totale si rifugerà nell’alcol, vivendo quindi un periodo della sua vita abbastanza complicato.

Nicoletta lascia Milano con Cesare e Margherita, Riccardo in preda allo sconforto

Le anticipazioni della ventiseiesima puntata che verrà trasmessa lunedì 18 novembre 2019, dicono che la fuga organizzata da due storici protagonisti non andrà in porto. Si tratta di Riccardo e Nicoletta, che con la loro travagliata e peccaminosa storia d’amore hanno fatto sognare i fans della Serie TV ambientata nel 1960.

Purtroppo i due amanti si vedranno quindi costretti a prendere due strade diverse. La figlia del ragioniere Cattaneo infatti non avrà altra scelta che rinunciare al suo grande amore, trasferendosi a Bari con il marito Cesare e la piccola Margherita. Dopo aver perso la sua dolce metà, il giovane Guarnieri farà stare in ansia la zia Adelaide. Il fratello di Marta profondamente disperato per la partenza di Nicoletta, non trascorrerà la notte a casa.

A rassicurare la contessa di Sant’Erasmo ci penserà Cosimo, visto che farà sapere alla donna che suo nipote si trova sano e salvo al circolo. In realtà le condizioni del fratello di Marta non saranno per niente buone, dato che in preda alla furia per non essere riuscito a rifarsi una nuova vita al fianco della sua amata, avrà un pessimo comportamento.

Il fratello di Marta furioso con Angela, Silvia sente la mancanza della figlia

Il figlio di Umberto scatenerà la sua ira contro Angela, quando la cameriera si rifiuterà di servirgli un altro bicchiere di alcol per il suo bene.

Intanto Luciano tenterà di consolare la moglie Silvia, amareggiata poiché sentirà la mancanza di loro figlia. A colmare il grande vuoto nel cuore della signora Cattaneo, sarà la missiva del figlio Federico, che annuncerà il suo ritorno a Milano a Natale. Successivamente al paradiso prenderanno il via le selezioni per l’assunzione di una nuova venere. Agnese coglierà l’occasione al volo, infatti la giovane Maria si presenterà ai provini su suo invito con l’intento di riuscire a prendere il posto di Nicoletta.

Nel contempo tutti i dipendenti del grande magazzino inizieranno a notare l’assenza della madre di Margherita. A soffrire maggiormente tra tutti, sarà Riccardo, che sempre più affranto esprimerà tutto il suo dolore in una lettera che dimenticherà al circolo. Infine il primogenito di Umberto dopo aver tentato invano di contattare al telefono la sua dolce metà, si recherà a casa dei coniugi Conti.