Nuovi colpi di scena avverranno nei prossimi appuntamenti spagnoli della telenovela Una vita. Nelle puntate di questa settimana Ursula Dicenta e Genoveva Salmeron continueranno ad essere ai ferri corti. L’ex governante addirittura farà il possibile per contattare telefonicamente Cristobal, l’uomo che mise fine all’esistenza di Samuel Alday. La vedova del Bryce, inoltre, farà soffrire ancora di più Marcia, non appena renderà pubblico il suo fidanzamento con Felipe Alvarez Hermoso. La brasiliana, affranta per non avere più al suo fianco l’avvocato, cadrà nella disperazione totale.

Ursula ferisce Genoveva, Marcia disperata

Le anticipazioni degli episodi che verranno trasmessi in Spagna da lunedì 11 a venerdì 15 novembre 2019 svelano che lo scontro tra Ursula e Genoveva non avrà un esito tragico grazie all’intervento di Felipe. Intanto Camino inizierà a seguire dei corsi di pittura con Maite mentre la Dicenta ferirà la Salmeron ad un braccio. Dopo aver messo piede a casa di Dominguez, Margarita rifiuterà tutto ciò che Bellita le offrirà.

In seguito Marcia non nasconderà la sua delusione quando verrà a conoscenza che l’Alvarez Hermoso ha intenzione di rendere ufficiale la sua relazione con Genoveva. Santiago, quando noterà la tristezza della moglie, inizierà a rendersi conto che prova dei forti sentimenti nei confronti di l’avvocato più di quanto lui pensasse. Ursula affronterà per l’ennesima volta la Salmeron dicendole chiaramente di continuare ad essere sua alleata.

Dopo aver partecipato ad un casting per far parte di un gruppo teatrale, Jose riuscirà ad ottenere il ruolo. La guerra tra Marcelina e Lolita terminerà nel momento in cui Jacinto farà smettere a sua moglie di suonare al grammofono. Intanto Lolita avrà un nuovo problema da risolvere dopo aver visto Antonito sempre più vicino alla nipote di Armando. Nel frattempo Camino visiterà i musei con Maite e condividerà la sua felicità con la sua amica Cinta.

Successivamente Ursula minaccerà Genoveva di dire la verità sulla morte di Bryce senza riuscire a terrorizzarla. La Salmeron e Felipe formalizzeranno la loro storia d’amore facendo soffrire Marcia. Dall'altra parte Bellita deciderà di organizzare un concerto di beneficenza ad Acacias 38 per raccogliere dei soldi per Margarita. Agustina scoprirà che Ursula non lavora più per Genoveva. Nel contempo la madre di Blanca tenterà di trovare un modo per proteggersi dalla minaccia della Salmeron. In seguito il sicario che ha ucciso Alfredo Bryce sarà ritrovato senza vita in prigione.

Santiago minacciato, la Dicenta incontra Cristobal

Disperata per aver perso l’Alvarez Hermoso, Marcia si rifugerà tra le braccia di Santiago. Felicia sempre più preoccupata per Camino, temerà che le idee rivoluzionarie di Maite possano influenzare sua figlia. Genoveva riceverà a casa sua Fermin che riferirà di non aver portato a termine una commissione e le farà perdere le staffe. Dopo l’esibizione di Bellita, Margarita perderà i sensi.

Ursula, dopo aver sorpreso la rivale in compagnia di Fermin, si intrufolerà a casa di Felipe per una misteriosa telefonata. Margarita scomparirà senza lasciare nessuna traccia facendo preoccupare Bellita mentre Camino si arrabbierà con Emilio dopo aver scoperto che l’ha spiato durante i suoi corsi di pittura per ordine di sua madre. Santiago, sempre più innamorato di Marcia, le proporrà di lasciare il paese iberico per farla allontanare da Felipe. Quando verrà a conoscenza delle intenzioni del marito della brasiliana, Genoveva lo minaccerà dicendogli di rimanere ad Acacias 38 se non vorrà perdere la sua amata in modo definitivo. La Salmeron, inoltre, continuerà ad essere in conflitto con la Dicenta e tenterà di metterla in ridicolo in presenza di alcuni abitanti. Marcia accetterà di essere la moglie di Santiago per sempre. Lolita, dopo aver capito che la sua gelosia per Maite era infondata, tornerà a parlare con la pittrice. Genoveva continuerà a portare avanti la sua battaglia contro Ursula e forzerà un incontro tra Agustina e il dottor Maduro. Per finire Santiago prometterà a Marcia che saranno felici insieme ma lontano dal quartiere spagnolo. Nel frattempo la Dicenta incontrerà Cristobal, l’assassino di Samuel Alday.