Riesce sempre ad appassionare il pubblico la soap opera Il Paradiso delle signore diretta da Isabella Leoni, Marco Maccaferri, Riccardo Mosca, e Francesco Pavolin. Nella puntata che verrà trasmessa sulla rete ammiraglia Rai il 2 dicembre 2019, ci sarà il clamoroso ritorno di una storica protagonista. La donna in questione è Clelia Calligaris (Enrica Pintore), che dopo essersi trasferita in un’altra città si soffermerà all'entrata del magazzino più famoso di Milano.

L’ex capo commessa del paradiso impegnata a risolvere alcune questioni relative al decesso del marito Oscar Bacchini, farà capire di non aver ancora dimenticato Luciano Cattaneo (Giorgio Lupano). Ebbene sì, la donna continuerà ad avere un vero e proprio debole per il ragioniere, che a causa sua era sul punto di porre la parola fine al suo matrimonio con la moglie Silvia.

Arriva la Calligaris, i coniugi Conti ritornano dal viaggio di nozze

Nel trentaseiesimo episodio che i telespettatori vedranno lunedì 2 dicembre 2019 la Molinari si troverà al paradiso ad inizio mattinata, precisamente quando il grande magazzino sarà ancora chiuso.

Mentre le veneri attenderanno l’avviso della capo commessa per mettersi al lavoro, all’ingresso del negozio più lussuoso di Milano arriverà a gran sorpresa Clelia Calligaris, colei che nella scorsa stagione intraprese una tresca peccaminosa con Luciano. Nel contempo quest’ultimo prima di uscire di casa per recarsi al paradiso, ribadirà alla moglie Silvia che nel corso della sera verrà proiettato sul grande schermo a Milano e dintorni il filmato con protagoniste le veneri. Finalmente i novelli sposi Marta e Vittorio dopo essere stati in luna di miele come tanto desideravano, rimetteranno piede nel capoluogo lombardo.

Angela e Marcello disperati, Clelia non ha dimenticato Luciano

Il direttore Conti rimarrà colpito quando verrà a sapere leggendo un quotidiano che a breve saranno celebrati i funerali di Oscar Bacchini, il marito dell’ex capo commessa Clelia. Intanto quest’ultima farà capire il motivo per cui si è rifatta viva, ovvero per portare a compimento delle faccende legate alla successione. La Calligaris quindi non perderà altro tempo per fissare un appuntamento con la Pellegrino.

Successivamente Angela e Marcello saranno ancora alle prese con un grosso problema da risolvere: i due fratelli non avranno il denaro richiesto per il pagamento dell’affitto della casa in cui alloggiano. Per concludere Clelia si troverà ad un bivio poiché non saprà se trattenersi nella città milanese, oppure dare una svolta definitiva alla sua vita andando a vivere altrove. Ovviamente l’ex capo commessa avrà la consapevolezza che se non lascerà il suo passato alle spalle, presto rivedrà Luciano per cui continua a battere il suo cuore.