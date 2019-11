Le buone e cattive notizie si alterneranno nella puntata de Il Paradiso delle signore che verrà trasmessa oggi 26 novembre su Rai 1. In essa, infatti, Salvatore sarà deciso a chiedere la mano di Gabriella, a sua volta entusiasta per il successo della linea da lei disegnata. Ma proprio quando il giovane Amato sembrerà pronto al grande passo, una sorprendente notizia lo turberà: la caffetteria, infatti, sarà prossima alla vendita!

Che ne sarà del suo posto di lavoro? Nell'appuntamento di questo pomeriggio non potrà mancare un ampio spazio dedicato alla presenza di Angela a villa Guarnieri. Tutti sembreranno gentili nei confronti della nuova ospite, eppure si tratterà soltanto di una farsa. I pensieri di Adelaide e Umberto, infatti, saranno ben diversi.

Il Paradiso delle signore, oggi 26 novembre: Salvatore prossimo al licenziamento

Le anticipazioni de il Paradiso delle signore relative alla puntata di oggi 26 novembre si aprono con una discussione tra Agnese e Salvatore.

Quest'ultimo, più che mai deciso a sposare Gabriella, chiederà alla madre un consiglio sul momento ideale per la proposta di matrimonio. Tutto sembrerà procedere per il meglio, almeno fino a quando una notizia turberà il giovane. Anita informerà lui e Marcello della decisione di vendere la caffetteria. Dunque, i due dipendenti potrebbero trovarsi di punto in bianco senza un lavoro. Il licenziamento per loro apparirà inevitabile e Salvatore non potrà fare altro che riflettere sul suo futuro.

Dovrà dunque fare un passo indietro con la giovane stilista? Ai magazzini, le Veneri riceveranno una piacevole notizia: in occasione della Festa di Sant'Ambrogio, infatti, diventeranno loro le protagoniste di un servizio fotografico promozionale. Ma le sorprese non finiranno qui dato che Conti avrà qualcosa di importante da rivelare a Marta.

Trame Il Paradiso delle signore, 26 novembre: Adelaide preoccupata dai pettegolezzi

Ci sarà spazio anche per Angela e Riccardo nella puntata de Il Paradiso delle signore che Rai 1 trasmetterà in ondata odierna a partire dalle ore 15:40.

La giovane continuerà ad essere ospite della villa dove avrà la possibilità di conoscere alcuni aspetti della storia della famiglia Guarnieri. Tutti sembreranno gentili e premurosi ai suoi occhi anche se, in realtà, i pensieri di Adelaide e Umberto saranno ben diversi: la coppia si dirà preoccupata per i pettegolezzi che l'ospite, ovvero una semplice cameriera, potrà scatenare nel loro ambiente altolocato.

Nel frattempo, Angela dimostrerà di avere più di qualche motivo di preoccupazione. Quando si addormenterà, infatti, il suo sonno non sarà affatto tranquillo.